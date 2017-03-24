Звёзды соберутся на XV Международном фестивале спортивного кино «Красногорский»

На протяжение долгих лет событие привлекало к себе лучших представителей в области спорта, кино и музыки, умело соединяя в себе концепцию и уникальность настоящего перформанса в области кинематографии.Несомненно Кинофестиваль «Красногорский» культурное событие международного значения. На протяжение недели в Москве и Московской области пройдут показы фильмов, авторские презентации, творческие встречи, а также Церемония награждения победителей лучших работ, представленных в рамках фестиваля.Программа показов будет составлена из лучших отечественных и зарубежных фильмов. Традиционно аудитория кинофестиваля составляет более 10 тысяч человек. Торжественная Церемония награждения победителей состоится 20 апреля в концертном зале «Vegas Сити Холл». Среди приглашенных гостей соберутся такие персоны, как: Кристина Асмус, Лейсан Утяшева, Данила Козловский, Полина Гагарина, Яна Батыршина, Настасья Самбурская, Иван Ургант, Евгений Плющенко, Наталья Ионова, Елена Летучая, Равшана Куркова, Дмитрий Нагиев и многие-многие другие.Организаторы АНО «Академия Спортивного Кинематографа» и Компания HADA Group, во главе с президентом фестиваля Ириной Константиновной Родниной уже не первый год работают над привлечением всех социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры кинематографа. Именно поэтому организовывают недели бесплатных показов кинолент о спорте, выделяя лучшие работы и награждая яркие картины созданных за последние три года. Кинофестиваль «Красногорский» - это возможность для полноценного обмена опытом мэтров кино и молодых авторов.За пятнадцать лет существования кинофестиваль посетили и стали его друзьями многие политики, деятели культуры и искусств, спортсмены. Среди них - Министры культуры и спорта Яна Чурикова, Мария Кожевникова, Лариса Латынина, Светлана Дружинина, Алла Сурикова, Диана Гурцкая, Ольга Васюкова, Светлана Зейналова, Шаварш Карапетян, Михаил Швыдкой, Егор Кончаловский, Сергей Мирошниченко, Дмитрий Харатьян, Василий Соловьев, Александр Иншаков, Вячеслав Фетисов, Евгений Герасимов, Шамиль Тарпищев, Алексей Немов, Вилли Богнер, Сильвестр Сталлоне, Стивен Эванс, Франко Аскани, Юрико Ромер и другие.