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Людмила Сенчина рассказала, что второй муж бил ее

Сегодня, 13:04
Певица Людмила Сенчина побывала в передаче Первого канала "Сегодня вечером".

Людмила Сенчина рассказала, что второй муж бил ее
Сейчас народная артистка замужем в третий раз за Владимиром Андреевым. Брак пары длится уже 21 год.

Вторым мужем певицы был популярный певец Стас Намин. Людмила вспомнила о том, что ей было тяжело жить со Стасом.

Людмила Сенчина рассказала, что второй муж бил ее


Случалось, что муж поднимал на нее руку.

«Я терпеть не могу фразу о том, что вспоминать нужно только хорошее. Почему это? Я хочу вспоминать и то, и то, - поведала Сенчина. – Характер у Стаса жуткий. Случалось, что я получала от него по фейсу. Да! Мог поднять на руку на меня, стол мог перевернуть. Такой человек темпераментный! Я понимала, что жизни у меня не будет, что я погибну. И я решила оставить все это далеко-далеко».

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Ключевые слова: Людмила Сенчина

Количество просмотров: 10 192
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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