Людмила Сенчина рассказала, что второй муж бил ее

Сейчас народная артистка замужем в третий раз за Владимиром Андреевым. Брак пары длится уже 21 год.Вторым мужем певицы был популярный певец Стас Намин. Людмила вспомнила о том, что ей было тяжело жить со Стасом.Случалось, что муж поднимал на нее руку.«Я терпеть не могу фразу о том, что вспоминать нужно только хорошее. Почему это? Я хочу вспоминать и то, и то, - поведала Сенчина. – Характер у Стаса жуткий. Случалось, что я получала от него по фейсу. Да! Мог поднять на руку на меня, стол мог перевернуть. Такой человек темпераментный! Я понимала, что жизни у меня не будет, что я погибну. И я решила оставить все это далеко-далеко».