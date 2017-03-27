Ксения Собчак поведала, каким видит будущее Марии Максаковой

Муж оперной дивы был застрелен в центре Киева.Светская львица Ксения Собчак тоже переживает за судьбу Марии.В выходные она опубликовала пост, в котором рассказывает о том, что же будет делать Максакова дальше.«Конечно, сейчас она переживает огромную трагедию, но жизнь берет свое, и после потери близких людей рано или поздно приходится возвращаться в реальность. Давайте попробуем понять, что это будет означать для Марии Максаковой. Она уехала на Украину за своим мужем и за его бизнесом, и от многих близких людей я знаю, что это было его решение», – поделилась Собчак.