Мария Шукшина стала свидетелем беспорядков в Лондоне

Недавно актрису пригласили на съемки за границу.В начале этого года Мария уехала в командировку в Лондон для участия в сериале канала Би-би-си.Организаторы обеспечили актрису шикарными условиями проживания в центре Лондона.В столице Великобритании часто проходят митинги, свидетельницей одной из них стала Шукшина.«Под моим балконом проходит очередное шествие! На этот раз - проевропейский протест. Опять меня разбудили в мой выходной. Причем, каждый раз я невольно становлюсь активным участником Лондонских событий. Цель участников шествия - выразить свою позицию насчет выхода Великобритании из ЕС и акцентировать преимущества членства страны в ЕС. Никогда не думала, что буду в эпицентре общественной жизни, тем более Лондона!» - поведала актриса.