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Мария Шукшина стала свидетелем беспорядков в Лондоне

Сегодня, 11:38
49-летняя актриса Мария Шукшина получает множество приглашений на съемки в фильмах.

Мария Шукшина стала свидетелем беспорядков в Лондоне
Недавно актрису пригласили на съемки за границу.

В начале этого года Мария уехала в командировку в Лондон для участия в сериале канала Би-би-си.

Организаторы обеспечили актрису шикарными условиями проживания в центре Лондона.

В столице Великобритании часто проходят митинги, свидетельницей одной из них стала Шукшина.

Мария Шукшина стала свидетелем беспорядков в Лондоне


«Под моим балконом проходит очередное шествие! На этот раз - проевропейский протест. Опять меня разбудили в мой выходной. Причем, каждый раз я невольно становлюсь активным участником Лондонских событий. Цель участников шествия - выразить свою позицию насчет выхода Великобритании из ЕС и акцентировать преимущества членства страны в ЕС. Никогда не думала, что буду в эпицентре общественной жизни, тем более Лондона!» - поведала актриса.

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Ключевые слова: Мария Шукшина

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мария Шукшина стала свидетелем беспорядков в Лондоне 49-летняя актриса Мария Шукшина получает множество приглашений на съемки в фильмах.
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