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Ольга Орлова не против просмотра сыном "Дома-2"

Сегодня, 11:58
На прошлой неделе стало известно, что на знаменитой телестройке "Дом-2" пополнение в ряду ведущих.

Ольга Орлова не против просмотра сыном "Дома-2"
К Ксении Бородиной, Ольге Бузовой и Владу Кадони присоединилась популярная актриса и певица Ольга Орлова.

По словам Ольги она никому не говорила о своем назначении. Все узнали только после выхода первого выпуска в эфир.

Ольга Орлова не против просмотра сыном "Дома-2"


Что касается 15-летнего сына, Орлова говорит, что не будет ему запрещать смотреть проект.

«Я знала, куда иду и что это за проект, – делится женщина. – Продюсеры канала ТНТ позвонили мне с деловым предложением внезапно. Думать времени особо не было, поэтому сразу согласилась. Это же такой опыт! И мне очень интересно.

Сейчас начинаю знакомиться с историями участников, а они со мной. Вникнуть во все мне помогают Ксюша и Оля. Проект до этого смотрела мельком, еще не знаю всех достаточно хорошо. Надеюсь, буду полезна этому шоу.

Ольга Орлова не против просмотра сыном "Дома-2"


Я не боюсь осуждений. Считаю, что всем в мире не угодишь. Люди всегда критиковали различные шоу. «Дом-2» не исключение! Кто-то его ругает, кто-то поддерживает. Но, как показывают цифры, проект остается на сегодняшний день одним из самых рейтинговых в нашей стране.»

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Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 6 032
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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