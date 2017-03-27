Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности

Поводом послужили снимки, которые размещала девушка в микроблоге.На них она часто появлялась в просторной одежде, за которым можно было бы скрыть животик.Ксения решила ответить на домыслы своих фанатов.«Ребята, ну вас не понять, то я у вас слишком худая, то приписывают беременность, живот разглядели какой-то. Вы уж определитесь, а то я по вашему совету кушать начала, может, не стоит, а то придется выбирать – то толстая, то худая, то беременная, других состояний нет просто. И уже прямо журналисты атакуют с этим вопросом, вы лучше УЗИ работаете. Но кровь не показала беременность, только на днях сдавала, проверяла свое здоровье. Может, кровь врет, вам-то лучше знать», – посмеялась над ситуацией Бородина.Напомним, что Ксения воспитывает двоих дочерей.