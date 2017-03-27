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Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности

Сегодня, 15:59
Подписчики телеведущей Ксении Бородиной на днях начали задаваться вопросом, не беременна ли их любимая звезда.

Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности
Поводом послужили снимки, которые размещала девушка в микроблоге.

На них она часто появлялась в просторной одежде, за которым можно было бы скрыть животик.

Ксения решила ответить на домыслы своих фанатов.

Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности


«Ребята, ну вас не понять, то я у вас слишком худая, то приписывают беременность, живот разглядели какой-то. Вы уж определитесь, а то я по вашему совету кушать начала, может, не стоит, а то придется выбирать – то толстая, то худая, то беременная, других состояний нет просто. И уже прямо журналисты атакуют с этим вопросом, вы лучше УЗИ работаете. Но кровь не показала беременность, только на днях сдавала, проверяла свое здоровье. Может, кровь врет, вам-то лучше знать», – посмеялась над ситуацией Бородина.

Напомним, что Ксения воспитывает двоих дочерей.

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Ключевые слова: Ксения Бородина

Количество просмотров: 104
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Ксения Бородина прокомментировала слухи о беременности Подписчики телеведущей Ксении Бородиной на днях начали задаваться вопросом, не беременна ли их любимая звезда.
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