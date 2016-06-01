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Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи

Сегодня, 19:31
Недавно Гусева бросила Виктория Романец, объяснив это предательством Антона, после этого в СМИ появилась информация о том, что Антона Гусев - скрытый гей, а теперь "просочилась" информация о том, что Антон Гусев может быть причастен к массовому суициду подростков.

Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи


А теперь парнем заинтересовались правоохранительные органы, которые якобы во время расследования по делу о массовом суициде подростков, "вышли" на Антона.

Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи


Детали расследования не разглашаются, но известно, что оно связанно с рассылками, которые призывали молодежь к неадекватным действиям.

Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи


Вот, что говорит сам Антон по этому поводу:

«Правоохранители выходили на меня по поводу того, что я разместил пост о том, что какая-то операция готовилась, чтобы детей не выводили на улицу. Мне сообщил это знакомый по одному из моих бизнесов, скажем так. Смысл рассылки был предупреждающий. Всех своих близких, родных, знакомых предупредил».

Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи


После разговора с блюстителями порядка, пост Антон удалил.

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Ключевые слова: Антон Гусев

Количество просмотров: 364
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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