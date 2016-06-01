Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи

Детали расследования не разглашаются, но известно, что оно связанно с рассылками, которые призывали молодежь к неадекватным действиям.
Вот, что говорит сам Антон по этому поводу:
«Правоохранители выходили на меня по поводу того, что я разместил пост о том, что какая-то операция готовилась, чтобы детей не выводили на улицу. Мне сообщил это знакомый по одному из моих бизнесов, скажем так. Смысл рассылки был предупреждающий. Всех своих близких, родных, знакомых предупредил».
После разговора с блюстителями порядка, пост Антон удалил.