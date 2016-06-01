Суицидом молодежи и Антоном Гусевым занялись следователи

Недавно Гусева бросила Виктория Романец, объяснив это предательством Антона, после этого в СМИ появилась информация о том, что Антона Гусев - скрытый гей, а теперь "просочилась" информация о том, что Антон Гусев может быть причастен к массовому суициду подростков.

А теперь парнем заинтересовались правоохранительные органы, которые якобы во время расследования по делу о массовом суициде подростков, "вышли" на Антона.Детали расследования не разглашаются, но известно, что оно связанно с рассылками, которые призывали молодежь к неадекватным действиям.Вот, что говорит сам Антон по этому поводу:«Правоохранители выходили на меня по поводу того, что я разместил пост о том, что какая-то операция готовилась, чтобы детей не выводили на улицу. Мне сообщил это знакомый по одному из моих бизнесов, скажем так. Смысл рассылки был предупреждающий. Всех своих близких, родных, знакомых предупредил».После разговора с блюстителями порядка, пост Антон удалил.