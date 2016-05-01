На днях 56-летний Бандерас признался, что приступ вовсе не был таким серьезным, как об этом сообщали. Тем не менее, актеру была проведена процедура стентирования, и теперь он чувствует себя полностью здоровым.
Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа
Сегодня, 00:59
Актер Антонио Бандерас впервые прокомментировал состояние своего здоровья.
Популярный актер и мечта миллионов женщин Антонио Бандерас стойко перенёс проблемы со здоровьем, накрывшие его в январе этого года. Напомним, что тогда все мировые издания облетела новость о сердечном приступе звезды. Некоторые западные издания, ради привлечения аудитории, несколько преувеличили опасность произошедшего для жизни Бандераса, чем немало обеспокоили поклонников актера.
На днях 56-летний Бандерас признался, что приступ вовсе не был таким серьезным, как об этом сообщали. Тем не менее, актеру была проведена процедура стентирования, и теперь он чувствует себя полностью здоровым.
На днях 56-летний Бандерас признался, что приступ вовсе не был таким серьезным, как об этом сообщали. Тем не менее, актеру была проведена процедура стентирования, и теперь он чувствует себя полностью здоровым.
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Ключевые слова: Антонио Бандерас
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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