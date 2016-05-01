Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа

В сети опубликовано совместное видео и фото Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко

Отношения футболиста Дмитрия Тарасова и модели Анастасии Костенко давно перестали быть секретом, но только вчера в блоге спортсмена появилась первая фотография, на которой они позируют вдвоем, которую опубликовал брат Дмитрия.