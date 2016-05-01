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Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа

Сегодня, 00:59
Актер Антонио Бандерас впервые прокомментировал состояние своего здоровья.

Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа
Популярный актер и мечта миллионов женщин Антонио Бандерас стойко перенёс проблемы со здоровьем, накрывшие его в январе этого года. Напомним, что тогда все мировые издания облетела новость о сердечном приступе звезды. Некоторые западные издания, ради привлечения аудитории, несколько преувеличили опасность произошедшего для жизни Бандераса, чем немало обеспокоили поклонников актера.

Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа


Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа


На днях 56-летний Бандерас признался, что приступ вовсе не был таким серьезным, как об этом сообщали. Тем не менее, актеру была проведена процедура стентирования, и теперь он чувствует себя полностью здоровым.

Антонио Бандерас полностью поправился после сердечного приступа

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Ключевые слова: Антонио Бандерас

Количество просмотров: 0
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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