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С участника "Голоса" сняли обвинения

Сегодня, 10:40
Прошлым летом стало известно, что участника телепроекта "Голос" Семена Лашкина арестовали в центре Москвы.

С участника "Голоса" сняли обвинения
Ему предъявили обвинения в организации несанкционированного митинга.

Семен просто решил организовать для своих поклонников концерт на улице, а полиция решила, что он нарушает общественный порядок.

Для доказательства невиновности музыканта ушло 9 месяцев.

С участника "Голоса" сняли обвинения


«Виолончелист Семен Лашкин сегодня признан невиновным по делу об «организации массового одновременного пребывания» на улице Никольской в июне прошлого года. Это когда он на виолончели просто так на улице играл, по хорошему настроению. Но сначала было все плохо, Семена скрутили, виолончель отобрали, Тверской суд, штраф. Работали очень хорошие адвокаты, и работали не за деньги и не за славу - из принципа», - сообщил адвокат Семена Григорий Вайпан.

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Ключевые слова: Семен Лашкин

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Автор: zvezda

Автор фото: ВКонтакте

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