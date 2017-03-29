Бывшая супруга Стаса Пьехи помогла человеку в метро

Многие звезды спускаются в столичную подземку, чтобы не попасть в многочасовые пробки на дорогах.Когда девушка возвращалась домой после посещения банка, в метро она увидела парня с белой тростью, нуждающегося в помощи. Молодой человек не знал, куда идти, и никто не собирался ему помочь.«Его подхватил молодой парень, шедший впереди меня, и довел до платформы. Через какое-то время я оказалась с ними в одном вагоне, зайдя в соседнюю дверь. Слепой юноша стал обращаться к пассажирам вагона с просьбой для тех, кто идет с пересадкой на кольцевую, чтобы они его перевели. Рядом стояло очень много людей, но все молчали и компания крепких мужчин в один голос ответила ему: «Никто не идет». Тогда вызвалась я. Поезд подошел к платформе, мы вышли из вагона, и за нами на кольцевую двинулись эти самые крепкие здоровьем мужики», - поведала Наталья в "Инстаграм".Напомним, что Наталья и Стас Пьехи, несмотря на развод, смогли остаться друзьями.