Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Бывшая супруга Стаса Пьехи помогла человеку в метро

Сегодня, 12:08
Экс-супруга популярного певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова столкнулась с жестокостью в метро.

Бывшая супруга Стаса Пьехи помогла человеку в метро
Многие звезды спускаются в столичную подземку, чтобы не попасть в многочасовые пробки на дорогах.

Когда девушка возвращалась домой после посещения банка, в метро она увидела парня с белой тростью, нуждающегося в помощи. Молодой человек не знал, куда идти, и никто не собирался ему помочь.

Бывшая супруга Стаса Пьехи помогла человеку в метро


«Его подхватил молодой парень, шедший впереди меня, и довел до платформы. Через какое-то время я оказалась с ними в одном вагоне, зайдя в соседнюю дверь. Слепой юноша стал обращаться к пассажирам вагона с просьбой для тех, кто идет с пересадкой на кольцевую, чтобы они его перевели. Рядом стояло очень много людей, но все молчали и компания крепких мужчин в один голос ответила ему: «Никто не идет». Тогда вызвалась я. Поезд подошел к платформе, мы вышли из вагона, и за нами на кольцевую двинулись эти самые крепкие здоровьем мужики», - поведала Наталья в "Инстаграм".

Напомним, что Наталья и Стас Пьехи, несмотря на развод, смогли остаться друзьями.

← Ольга Ветер развлекается в отсутствии... Фотосессия и видео Юлии Ефременковой ... →

Ключевые слова: Стас Пьеха

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поздравляя сына с днем рождения, Стас Пьеха признался, что ему стыдно
Семья Костюшкиных чудом избежала землятрясения в Италии
Стас Пьеха показал милое фото с сыном
Наталья Гулькина
Самое популярное за неделю
Комментарии




Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения Поклонники главной телестройки страны "Дом-2" бурно обсуждали конфликт, который возник между Татьяной Африкантовой и Ириной Агибаловой.
Фотосессия и видео Юлии Ефременковой в стиле "ню" взорвали Интернет Оказалось, что у звезды Дом-2 Юлии Ефременковой есть "скелет в шкафу", а именно порция обнаженных снимков и видео, на котором девушка позирует голой.
Бывшая супруга Стаса Пьехи помогла человеку в метро Экс-супруга популярного певца Стаса Пьехи Наталья Горчакова столкнулась с жестокостью в метро.
Ольга Ветер развлекается в отсутствии сына В микроблоге Ольга Ветер часто рассказывает подписчикам о своей жизни.
Поклонники считают, что Анна Михайловская беременна На днях популярная актриса Анна Михайловская в своем микроблоге разместила снимок, сделанный в лифте.
Сестра Жанны Фриске показала новые фото её сына Платона Наталья Фриске выложила в блог новые снимки своего племянника.
Дочь Эминема взорвала интернет Опубликованные в сети снимки дочери известного рэпера Эминема Хэйли Джейд Скотт взорвали интернет.
Мама Александры Бортич была против ее парня Молодая актриса Александра Бортич старается не рассказывать о своей личной жизни.
Глеб Савченко и Елена Самоданова станут родителями во второй раз Танцоры Глеб Савченко и Елена Самоданова, которые получили известность после участия в проекте "Танцы со звездами", ожидают пополнения в семье.
Николая Носкова прооперируют Бывшего солиста группы "Парк Горького" Николая Носкова срочно госпитализировали.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.