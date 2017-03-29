Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения

Ирина Александровна подала исковое заявление на Африкантову, обвиняя ее в клевете.Большинство фанатов тогда посчитали, что на этом ссора между женщинами закончится, так как никто не захочет тратить свои нервы на судебные разбирательства.Но, похоже, глубоко ошибались. На днях Татьяна Владимировна опубликовала видео в микроблоге, в котором говорит, что первая на примирение никогда не пойдет.«Человек беспардонно пиарится, ставит окна к себе в квартиру. Было полмиллиона подписчиков, а стало 800 тысяч. И ей все мало, хапуге! Она хочет меня еще на коленки поставить! Ни хрена этого никогда не будет! Понимаете, она там немецкий язык учит, чтобы деру дать в какую-нибудь страну другую. Поэтому никогда – я вам в перископе отвечаю – женщина, которая не заслуживает моего прощения, я о ней определенное мнение свое имею, я это мнение оставлю при себе, но мое мнение такое: у этой женщины никогда, ни при каких обстоятельствах, я прощения просить не буду!» - говорит Татьяна Африкантова.