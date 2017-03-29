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Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения

Сегодня, 12:36
Поклонники главной телестройки страны "Дом-2" бурно обсуждали конфликт, который возник между Татьяной Африкантовой и Ириной Агибаловой.

Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения
Ирина Александровна подала исковое заявление на Африкантову, обвиняя ее в клевете.

Большинство фанатов тогда посчитали, что на этом ссора между женщинами закончится, так как никто не захочет тратить свои нервы на судебные разбирательства.

Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения


Но, похоже, глубоко ошибались. На днях Татьяна Владимировна опубликовала видео в микроблоге, в котором говорит, что первая на примирение никогда не пойдет.

Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения


«Человек беспардонно пиарится, ставит окна к себе в квартиру. Было полмиллиона подписчиков, а стало 800 тысяч. И ей все мало, хапуге! Она хочет меня еще на коленки поставить! Ни хрена этого никогда не будет! Понимаете, она там немецкий язык учит, чтобы деру дать в какую-нибудь страну другую. Поэтому никогда – я вам в перископе отвечаю – женщина, которая не заслуживает моего прощения, я о ней определенное мнение свое имею, я это мнение оставлю при себе, но мое мнение такое: у этой женщины никогда, ни при каких обстоятельствах, я прощения просить не буду!» - говорит Татьяна Африкантова.

← Юлия Ефременкова

Ключевые слова: Дом-2

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Мамы телепроекта "Дом-2" все еще выясняют отношения Поклонники главной телестройки страны "Дом-2" бурно обсуждали конфликт, который возник между Татьяной Африкантовой и Ириной Агибаловой.
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