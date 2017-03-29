Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа

Сегодня, 13:35
27 марта популярная певица и победительница "Фабрики звезд" Полина Гагарина отметила круглую дату, ей стукнуло 30 лет.

Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа
Муж певицы Дмитрий Исхаков решил порадовать свою жену сюрпризом. Он собрал близких Полины и попросил наклеить на лица портрет жены. Когда артистка вошла в комнату, ей спели песню группы "Грибы", переделанную в честь нее.

Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа


«Между нами тает лед, Поле тридцать никто не дает. Между нами тает лед, пусть задор никуда не уйдет. Между нами тает лед, Юбилей без нас не пройдет! Спасибо моему мужу за организованный душевный праздник и за фирменные блюда. И мамуле, конечно же. И сыну. И всем моим потрясающим друзьям! Нам вместе никогда не скучно!» - поделилась Гагарина в микроблоге.

В "Инстаграм" певица продемонстрировала своим подписчикам подаренные ей вещи, среди которых бриллиантовое кольцо, цветок в горшке, дизайнерская сумка и многое другое.

Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа


Поздравляем Полину с днем рождения и желаем ей творческих успехов.

← Джоли и Питт тайно встретились В семье Айзы Анохиной проблемы →

Ключевые слова: Полина Гагарина

Количество просмотров: 5 876
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ольга Бузова перепела хит Грибы "Тает лёд" в сексуальной манере
Полина Гагарина второй раз стала мамой
Полина Гагарина нашла песню, которая посвящена ей, любви и порно
Полина Гагарина не перестаёт удивлять изысканным и утончённым стилем
Самое популярное за неделю
Комментарии




Лама Сафонова всеми силами старается бороться с раком В конце прошлого года певица Лама Сафонова сообщила неутешительную новость о том, что у нее нашли рак.
Анастасия Костенко познакомила Дмитрия Тарасова с младшей сестрой Сегодня, 29 марта, модель Анастасия Костенко празднует свой 23-ий День Рождения.
Виктория Романец и Антон Гусев нагло обманывают поклонников Экс-участники телепроекта Дом-2 Виктория Романец и Антон Гусев раздражают своим поведением даже самых преданных поклонников.
Светлана Зейналова рассказала о своей "особенной" дочке Популярная телеведущая Светлана Зейналова воспитывает дочь Сашу.
Ольга Ветер "промахнулась" с выбором наряда для похода в кино Бывшая участница проекта Ольга Ветер, по мнению, фолловеров выбрала более чем неудачный наряд для похода в кино.
Мария Погребняк покупает дорогую косметику Жена футболиста Павла Погребняка Мария является очень популярной в социальной сети.
В сети появилась фотография певицы Вики Цыгановой в джакузи В прошлом году певица Вика Цыганова отпраздновала 53-ий День Рождения. Но этого никак не скажешь, смотря на ее стройную фигуру.
Алла Пугачева написала обращение Владимиру Преснякову Сегодня, 29 марта, известному российскому певцу Владимиру Преснякову исполнилось 49 лет.
В семье Айзы Анохиной проблемы В прошлом году Айза Анохина подарила своему мужу Дмитрию сына.
Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа 27 марта популярная певица и победительница "Фабрики звезд" Полина Гагарина отметила круглую дату, ей стукнуло 30 лет.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.