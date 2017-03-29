Полина Гагарина получила приятный сюрприз от мужа

Муж певицы Дмитрий Исхаков решил порадовать свою жену сюрпризом. Он собрал близких Полины и попросил наклеить на лица портрет жены. Когда артистка вошла в комнату, ей спели песню группы "Грибы", переделанную в честь нее.«Между нами тает лед, Поле тридцать никто не дает. Между нами тает лед, пусть задор никуда не уйдет. Между нами тает лед, Юбилей без нас не пройдет! Спасибо моему мужу за организованный душевный праздник и за фирменные блюда. И мамуле, конечно же. И сыну. И всем моим потрясающим друзьям! Нам вместе никогда не скучно!» - поделилась Гагарина в микроблоге.В "Инстаграм" певица продемонстрировала своим подписчикам подаренные ей вещи, среди которых бриллиантовое кольцо, цветок в горшке, дизайнерская сумка и многое другое.Поздравляем Полину с днем рождения и желаем ей творческих успехов.