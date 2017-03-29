Многие назвали этот снимок пикантным, отрицать это сложно, но отметим, что все очень пристойно и без обнаженных частей тела. Так что можно только порадоваться тому, что Виктории удалось сохранить женскую красоту по сей день.
В сети появилась фотография певицы Вики Цыгановой в джакузи
Сегодня, 15:02
В прошлом году певица Вика Цыганова отпраздновала 53-ий День Рождения. Но этого никак не скажешь, смотря на ее стройную фигуру.
Стоит отметить, что обладательницей красивого тела Виктория была всегда, что можно оценить на фотографии, сделанной во времена молодости артистки.
Многие назвали этот снимок пикантным, отрицать это сложно, но отметим, что все очень пристойно и без обнаженных частей тела. Так что можно только порадоваться тому, что Виктории удалось сохранить женскую красоту по сей день.
Многие назвали этот снимок пикантным, отрицать это сложно, но отметим, что все очень пристойно и без обнаженных частей тела. Так что можно только порадоваться тому, что Виктории удалось сохранить женскую красоту по сей день.
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Ключевые слова: Вика Цыганова
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Количество просмотров: 7 735
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com
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Автор фото: instagram.com
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