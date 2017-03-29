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Лама Сафонова всеми силами старается бороться с раком

Сегодня, 16:22
В конце прошлого года певица Лама Сафонова сообщила неутешительную новость о том, что у нее нашли рак.

Лама Сафонова всеми силами старается бороться с раком
Сразу после этого певица вынуждена была лечь в больницу для операции.

Лама не скрывала от своих поклонниках все тяготы, которые ей пришлось пережить из-за болезни.

На днях появилась новость о том, что врачи не смогли найти новые способы для помощи артистке, поэтому она готова пойти на отчаянные меры.

Лама Сафонова всеми силами старается бороться с раком


«Мне предложили вот что: применить особый укол (стоит он недешево). Я согласилась, его специально заказали из Израиля, вводят его через 48 часов после начала химии и действует он 30 дней, поднимая кровь. И теоретически, если он сработает, поможет поддержать организм во время третьего курса. В общем, завтра утром старт химии и продержаться нужно до пятницы - и в пятницу его введут. И будем смотреть, как буду себя чувствовать. Но тут еще момент - ставить его нужно только в живот. А у меня после операции еще до сих пор психологический ступор. Сам укол крайне болезненный (его аналоги мне ставили в руку неоднократно). Меня от этой мысли просто начинает трясти, и я ничего не могу поделать», - сообщила Сафонова.

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Ключевые слова: Лама Сафонова

Количество просмотров: 0
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Лама Сафонова всеми силами старается бороться с раком В конце прошлого года певица Лама Сафонова сообщила неутешительную новость о том, что у нее нашли рак.
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