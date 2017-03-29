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Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях

Вчера, 23:40
Прошлым летом топ-менеджер "Лукойла" Валентин Иванов и 18-летняя Лиза Адаменко официально зарегистрировали брак.

Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях
Супруги твердили всем, что они безума друг от друга. Но теперь уже многие сомневаются в правдивости их слов.

В последнее время часто появляются новости о побоях Валентином его молодой супруги.

Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях


Недавно стало известно, что Лиза решила написать заявление в полицию на своего мужа.

«У меня болят обе ноги, растяжение связок, я еле дошла до полиции. Сутки мне пришлось провести в больнице. Я не хочу видеть своего мужа и боюсь его, поэтому я написала заявление в полицию. Сейчас я прошу у следователя сделать так, чтобы ему запретили приближаться ко мне ближе, чем на несколько сотен метров. Я не знаю, что мне делать», - поведала в интервью модель.

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Ключевые слова: Валентин Иванов

Количество просмотров: 1 781
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях Прошлым летом топ-менеджер "Лукойла" Валентин Иванов и 18-летняя Лиза Адаменко официально зарегистрировали брак.
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