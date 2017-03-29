Молодая жена олигарха предъявила ему обвинения в побоях

Супруги твердили всем, что они безума друг от друга. Но теперь уже многие сомневаются в правдивости их слов.В последнее время часто появляются новости о побоях Валентином его молодой супруги.Недавно стало известно, что Лиза решила написать заявление в полицию на своего мужа.«У меня болят обе ноги, растяжение связок, я еле дошла до полиции. Сутки мне пришлось провести в больнице. Я не хочу видеть своего мужа и боюсь его, поэтому я написала заявление в полицию. Сейчас я прошу у следователя сделать так, чтобы ему запретили приближаться ко мне ближе, чем на несколько сотен метров. Я не знаю, что мне делать», - поведала в интервью модель.