Шоу-балет TODES отпразднует 30-летний Юбилей в Кремле

В честь своего юбилея Алла Духова и балет TODES представляют на главной сцене страны грандиозное по масштабу шоу. Зрителей ожидает ярчайшая хореография, гармонично сочетающаяся со сложнейшими трюками, лучшие номера за все 30 лет существования балета TODES, самые любимые эпизоды из различных спектаклей Театра Аллы Духовой и, конечно же, новейшие номера, которые будут впервые показаны на сцене Кремлевского дворца.На сцене встретятся звёздный состав балета нескольких поколений и совсем юные ученики.Звёзды шоу-бизнеса и телевидения, а также их дети, которые учатся в студии TODES, придут поздравить и выразить своё уважение лучшему танцевальному коллективу и его создателю и бессменному руководителю – Алле Духовой!Среди участников юбилейного концерта балета TODES:Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Александр Ревва, Олег Газманов, Игорь Николаев, Валерия, группа «А-Студио», Эмин, Тимати, Александр Буйнов, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Интарс Бусулис, Жасмин, Лолита, Анита Цой, Валерий Сюткин.Среди гостей:Андрей Малахов, Вадим Верник, Игорь Верник Дмитрий Дибров, Глюкоза, Юлия Барановская с детьми, Даниил Спиваковский, Оксана Домнина, Нонна Гришаева, Роман Костомаров, Евгений Болдин, и другие.