Шоу-балет TODES отпразднует 30-летний Юбилей в Кремле

На сцене встретятся звёздный состав балета нескольких поколений и совсем юные ученики.
Звёзды шоу-бизнеса и телевидения, а также их дети, которые учатся в студии TODES, придут поздравить и выразить своё уважение лучшему танцевальному коллективу и его создателю и бессменному руководителю – Алле Духовой!
Среди участников юбилейного концерта балета TODES:
Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Максим Галкин, Александр Ревва, Олег Газманов, Игорь Николаев, Валерия, группа «А-Студио», Эмин, Тимати, Александр Буйнов, Наталья Подольская и Владимир Пресняков, Надежда Бабкина, Интарс Бусулис, Жасмин, Лолита, Анита Цой, Валерий Сюткин.
Среди гостей:
Андрей Малахов, Вадим Верник, Игорь Верник Дмитрий Дибров, Глюкоза, Юлия Барановская с детьми, Даниил Спиваковский, Оксана Домнина, Нонна Гришаева, Роман Костомаров, Евгений Болдин, и другие.