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Виктория Боня собирается жить в Лос-Анджелесе

Сегодня, 11:08
Недавно популярная телеведущая Виктория Боня сообщила своим фанатам о переезде в Лос-Анджелес.

Виктория Боня собирается жить в Лос-Анджелесе
Звезда опубликовала снимок из нового дома.

Подписчики уже давно начали обсуждать переезд Виктории, так как телеведущая долгое время находится там.

Боня также поведала своим фанатам о том, что подыскала для дочери Летиции школу в Лос-Анджелесе.

Виктория Боня собирается жить в Лос-Анджелесе


«Я большой любитель поспать, но могу сказать, что Калифорния действует на меня совершенно противоположным образом. В Лос-Анджелесе одно удовольствие вставать рано. Утренней энергии хватает на весь день, а еще успеваешь сделать очень многое. Сегодня определила Анджелину во французскую школу, сходили на гимнастику, а теперь спешим на ужин», – сообщила Виктория.

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Ключевые слова: Виктория Боня

Количество просмотров: 6 929
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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