Виктория Боня собирается жить в Лос-Анджелесе

Звезда опубликовала снимок из нового дома.Подписчики уже давно начали обсуждать переезд Виктории, так как телеведущая долгое время находится там.Боня также поведала своим фанатам о том, что подыскала для дочери Летиции школу в Лос-Анджелесе.«Я большой любитель поспать, но могу сказать, что Калифорния действует на меня совершенно противоположным образом. В Лос-Анджелесе одно удовольствие вставать рано. Утренней энергии хватает на весь день, а еще успеваешь сделать очень многое. Сегодня определила Анджелину во французскую школу, сходили на гимнастику, а теперь спешим на ужин», – сообщила Виктория.