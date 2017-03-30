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Ольга Серябкина решилась попрощаться с прошлым

Сегодня, 12:28
Для многих поклонников участницы группы "Серебро" Ольги Серябкиной личная жизнь певицы является тайной.

Ольга Серябкина решилась попрощаться с прошлым
Ольга тщательно оберегает свое личное пространство.

Подписчики узнают о каких-либо отношениях звезды лишь после длительного времени, когда Серябкина решается опубликовать пост в микроблоге.

Ольга Серябкина решилась попрощаться с прошлым


Недавно девушка объявила акцию с просьбой избавиться от вещей, которые напоминают о неприятном прошлом.

«У каждого из нас наступал такой период, когда мы уставали жить иллюзиями из прошлого... Хотелось взять и стереть из памяти абсолютно все, но вдруг ты натыкаешься на вашу совместную фотографию или его подарок и снова прошлое впивается мертвыми глазами. Сейчас я чувствую себя свободной, потому что избавилась от всего, что напоминало мне о неприятных моментах из прошлого. Уже весна, совсем скоро будет тепло и прекрасно, и я всех вас призываю выбросить все то, что напоминало о расставаниях, боли и непонимании. Выбросить не только из головы, но и физически», - поведала певица.

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Ключевые слова: Ольга Серябкина

Количество просмотров: 3 666
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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