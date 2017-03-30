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У Владимира Преснякова родится еще один ребенок

Сегодня, 13:03
Вчера, 29 марта, популярному певцу Владимиру Преснякову исполнилось 49 лет.

У Владимира Преснякова родится еще один ребенок
Певец не только занимается сольным исполнением, но также участвует в съемках фильмов и озвучке мультфильмов.

Владимир счастлив в браке с Натальей Подольской, у пары подрастает сын Артемий.

Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код певца.

У Владимира Преснякова родится еще один ребенок


«Владимир родился в «День наблюдателя», – сообщает нумеролог. – Его жизненный код – 3811 347 – говорит о том, что он носитель знака известности и очень артистичный человек. Мужчина обладает гипнотическими способностями - своим голосом умеет завораживать окружающих. Он очень удачливый человек и большой труженик, выходить на сцену будет до глубокой старости. Пресняков практичная личность и умеет считать деньги, из него получился бы отличный бизнесмен. Если артист надумает пополнить ряды предпринимателей, то идеальное время для старта новой деятельности – ближайший год».

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Ключевые слова: Владимир Пресняков

Количество просмотров: 3 666
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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