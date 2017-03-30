У Владимира Преснякова родится еще один ребенок

Певец не только занимается сольным исполнением, но также участвует в съемках фильмов и озвучке мультфильмов.Владимир счастлив в браке с Натальей Подольской, у пары подрастает сын Артемий.Звездный нумеролог Клара Кузденбаева решила изучить жизненный код певца.«Владимир родился в «День наблюдателя», – сообщает нумеролог. – Его жизненный код – 3811 347 – говорит о том, что он носитель знака известности и очень артистичный человек. Мужчина обладает гипнотическими способностями - своим голосом умеет завораживать окружающих. Он очень удачливый человек и большой труженик, выходить на сцену будет до глубокой старости. Пресняков практичная личность и умеет считать деньги, из него получился бы отличный бизнесмен. Если артист надумает пополнить ряды предпринимателей, то идеальное время для старта новой деятельности – ближайший год».