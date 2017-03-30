Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне

Артистка редко появляется на светских мероприятиях, по словам Юлии, она чувствует себя не комфортно в местах большого скопления людей.
«Мне кажется, мои близкие и мой дом меня уравновешивают. Хотя я не уверена, что смогу быть такой «мамочкой-мамочкой». Я просто понимаю, что если сын и является центром моей вселенной, то эта вселенная достаточно большая и в ней много всего есть. Наверное, я окончательно успокоюсь, если буду постоянно работать в театре и репетировать, репетировать», - поведала звезда.
Напомним, что отцом ребенка является Евгений Цыганов, который бросил девушку, когда она была беременна.