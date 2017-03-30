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Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне

Сегодня, 14:19
Актриса Юлия Снигирь оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз.

Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне
В прошлом году артистка стала мамой очаровательного сына Федора. Но Юлия не показывает мальчика, не размещает его фотографии.

Артистка редко появляется на светских мероприятиях, по словам Юлии, она чувствует себя не комфортно в местах большого скопления людей.

Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне


«Мне кажется, мои близкие и мой дом меня уравновешивают. Хотя я не уверена, что смогу быть такой «мамочкой-мамочкой». Я просто понимаю, что если сын и является центром моей вселенной, то эта вселенная достаточно большая и в ней много всего есть. Наверное, я окончательно успокоюсь, если буду постоянно работать в театре и репетировать, репетировать», - поведала звезда.

Юлия Снигирь впервые рассказала о своем сыне


Напомним, что отцом ребенка является Евгений Цыганов, который бросил девушку, когда она была беременна.

← Поклонники фигуристки Евгении Тарасо...

Ключевые слова: Юлия Снигирь

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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