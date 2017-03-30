Олег Винник разочаровался в Кате Жужа

Поклонники заподозрили девушку в том, что у нее появился новый возлюбленный.Катя вся светится от счастья и делится своей радостью с подписчиками.Долгое время Олег молчал и не высказывался касательно этой ситуации, но наконец-то решил рассказать, как обстояло дело.По его словам, он сам бросил девушку две недели назад.«Разумеется, факт афиширования ее новых отношений мне неприятен в силу того, что всего несколько дней назад Катя была настроена на примирение. Она писала мне о любви, о том, что ждет меня и ни с кем не будет. Поэтому в свете сегодняшних событий ее поведение я назвал бы лицемерным, о чем ей и написал вчера. Ее репертуар и ценности ясны. Меня удивил тот факт, что у Кати уже новый роман, в то время когда я даже не успел доехать до Санкт-Петербурга», – поведал мужчина.