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Олег Винник разочаровался в Кате Жужа

Сегодня, 16:37
Некоторое время назад появилась новость о расставании телеведущей Кати Жужа и ее жениха Олега Винника.

Олег Винник разочаровался в Кате Жужа
Поклонники заподозрили девушку в том, что у нее появился новый возлюбленный.

Катя вся светится от счастья и делится своей радостью с подписчиками.

Долгое время Олег молчал и не высказывался касательно этой ситуации, но наконец-то решил рассказать, как обстояло дело.

Олег Винник разочаровался в Кате Жужа


По его словам, он сам бросил девушку две недели назад.

«Разумеется, факт афиширования ее новых отношений мне неприятен в силу того, что всего несколько дней назад Катя была настроена на примирение. Она писала мне о любви, о том, что ждет меня и ни с кем не будет. Поэтому в свете сегодняшних событий ее поведение я назвал бы лицемерным, о чем ей и написал вчера. Ее репертуар и ценности ясны. Меня удивил тот факт, что у Кати уже новый роман, в то время когда я даже не успел доехать до Санкт-Петербурга», – поведал мужчина.

← Мама Тимати поведала о проблемах в сем... Ксения Собчак написала обращение сыну →

Ключевые слова: Катя Жужа, Олег Винник

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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