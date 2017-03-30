Алена Свиридова предъявляет повышенные требования невесткам

Старший сын, 30-летний Василий проживает в Канаде с отцом. А младший сын Григорий, которому исполняется 14 лет, живет с мамой в Москве.По словам Алены она понимает, что ее сыновья уже в таком возрасте, когда они начнут ее знакомить с вторыми половинками.Свиридова поведала о том, что у нее жесткие требования к будущим невесткам.«Как будущая свекровь, я могу сейчас объявить своей потенциальной невестке: «Деточка, а ну-ка, сходи и сдай тест на определенные маркеры! Сейчас мы посмотрим, совпадают ли у вас какие-нибудь неправильные хромосомы». Поскольку, если вдруг совпадают – это повод задуматься и, возможно, предотвратить какие-то действительно серьезные заболевания», - сообщила артистка.