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Алена Свиридова предъявляет повышенные требования невесткам

Сегодня, 17:36
Популярная певица Алена Свиридова имеет двух сыновей.

Алена Свиридова предъявляет повышенные требования невесткам
Старший сын, 30-летний Василий проживает в Канаде с отцом. А младший сын Григорий, которому исполняется 14 лет, живет с мамой в Москве.

По словам Алены она понимает, что ее сыновья уже в таком возрасте, когда они начнут ее знакомить с вторыми половинками.

Алена Свиридова предъявляет повышенные требования невесткам


Свиридова поведала о том, что у нее жесткие требования к будущим невесткам.

«Как будущая свекровь, я могу сейчас объявить своей потенциальной невестке: «Деточка, а ну-ка, сходи и сдай тест на определенные маркеры! Сейчас мы посмотрим, совпадают ли у вас какие-нибудь неправильные хромосомы». Поскольку, если вдруг совпадают – это повод задуматься и, возможно, предотвратить какие-то действительно серьезные заболевания», - сообщила артистка.

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Ключевые слова: Алена Свиридова

Количество просмотров: 3 796
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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