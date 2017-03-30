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Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение

Вчера, 20:26
Отец покойной певицы Жанны Фриске рассказал о расходах на лечение дочери.

Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение
Суд по делу о пропавших 25 миллионах рублей, собранных благотворительной организацией Русфонд, продолжается. Тем временем, один из участников процесса, отец певицы Владимир Фриске признался, что на лечение якобы было потрачено даже больше, чем 25 миллионов. Кроме того он отметил, что Жанна не давала согласия отдать оставшуюся после лечения сумму больным детям, хотя ранее семья звезды утверждала, что деньги пойдут на благотворительность именно по желанию певицы.

Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение


Курс терапии в немецкой клинике обошелся в 4 миллиона рублей, ещё 650 тысяч ушло на реабилитацию. Перелет и лечение в США стоили 5 миллионов рублей, а на 15 ампул с новейшим экспериментальным препаратом от рака ушло ещё 11 миллионов.

Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение


Отец Жанны Фриске отчитался о деньгах, потраченных на её лечение

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Ключевые слова: Жанна Фриске

Количество просмотров: 9 048
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, kp, cosmopolitan

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