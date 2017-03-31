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Ксения Алферова часто предается унынию

Сегодня, 13:58
42-летняя актриса Ксения Алферова большое внимание уделяет своей карьере.

Ксения Алферова часто предается унынию
Она часто снимается в фильмах, участвует в театральных постановках. Также Алферова является организатором благотворительного фонда "Я есть".

Фанаты актрисы удивились, узнав от любимой звезды о том, что и у нее бывают времена уныния.

Ксения Алферова часто предается унынию


По словам женщины, она пытается бороться с хандрой.

«Для начала поплачу от души, чтобы в себе всякую муть не держать, затем можно в окно выглянуть, там всегда какая-нибудь красивость есть, чтобы ею себя наполнить. Улыбнуться тому, кто рядом, помолиться, мурлыкающе-гавкающие товарищи своими требованиями любви и ласки тоже хорошие помощники, танцы, спорт. Прогулка, чтобы солнечными зайцами и птичьими трелями наполниться, еще мне люди незнакомые вокруг помогают, я им улыбаюсь, они мне в ответ», - поделилась с подписчиками Ксения.

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Ключевые слова: Ксения Алферова

Количество просмотров: 2 847
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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