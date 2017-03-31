Ксения Алферова часто предается унынию

Она часто снимается в фильмах, участвует в театральных постановках. Также Алферова является организатором благотворительного фонда "Я есть".Фанаты актрисы удивились, узнав от любимой звезды о том, что и у нее бывают времена уныния.По словам женщины, она пытается бороться с хандрой.«Для начала поплачу от души, чтобы в себе всякую муть не держать, затем можно в окно выглянуть, там всегда какая-нибудь красивость есть, чтобы ею себя наполнить. Улыбнуться тому, кто рядом, помолиться, мурлыкающе-гавкающие товарищи своими требованиями любви и ласки тоже хорошие помощники, танцы, спорт. Прогулка, чтобы солнечными зайцами и птичьими трелями наполниться, еще мне люди незнакомые вокруг помогают, я им улыбаюсь, они мне в ответ», - поделилась с подписчиками Ксения.