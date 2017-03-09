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Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре

Сегодня, 14:19
Экс-солистка группы "Блестящие", а с некоторых пор новая ведущая проекта Дом-2 Ольга Орлова подошла к делу даже более основательно, чем Ксения Бородина и Ольга Бузова и переехала пожить на телестройку.

Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре


«Мы действительно предложили Ольге Орловой пожить три дня среди участников «Дома-2». Это своего рода эксперимент, который мы проводим впервые в истории проекта. Ольга полностью погрузилась в жизнь и правила «Дома-2», — сообщил продюсер реалити-шоу Алексей Михайловский в интервью порталу Life.ru.

Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре


Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре


Ну, теперь главное, чтобы Ольге в случае драки, не пришлось кого-то разнимать или уворачиваться от постоянно летающих друг в друга вещей.

Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре


Напомню, что о своей новой карьере ведущей Дом-2 Ольга Орлова говорит так:

"Дорогие мои инста-друзья! Сегодня вечером вы увидите меня в роли соведущей телепроекта #Дом2. В связи со шквалом "советов", полученных мной за последние пару дней, о том, "как мне нужно жить", хочу сказать вам: давайте каждый из нас будет заниматься своим делом! Мой главный девиз - "Будь самим собой, и позволь другому быть другим! " Желаю вам в жизни заниматься тем, что вы считаете нужным и правильным. Не зацикливайтесь на недовольных , они всегда найдутся, и будут ТОЧНО знать, как и что вы должны делать. Не теряйте в себе себя, живите по совести и по вашим внутренним ощущениям ! Не бойтесь делать новые шаги, развивайтесь, ищите себя ! И помните, кто не ошибается - тот не учится! Желаю вам всем внутренней свободы и гармонии в душе! #мирумир".

Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре


Новая ведущая Дом-2 Ольга Орлова будет жить с ребятами в периметре

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Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 3 770
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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