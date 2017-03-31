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Африкантова уехала за границу после громкого расставания

Сегодня, 18:20
Месяц назад фанатов знаменитой телестройки "Дом-2" шокировало известие о расставании ярких участников Марины Африкантовой и Андрея Чуева.

Африкантова уехала за границу после громкого расставания
В последний момент Марина отказалась уходить из проекта, в результате Андрей покинул шоу один.

На днях Африкантова улетела на Сейшельские острова для того, чтобы начать жизнь заново и отдохнуть от проблем.

Африкантова уехала за границу после громкого расставания


«Вы ждали нас в «ночных посиделках», но у нас ушло все время на сборы Марины на Сейшелы. Марина всем вам передает привет, и уже в следующую субботу мы сможем увидеть ее по телевизору. Настроение у нее хорошее, про свои прошлые отношения она не говорит, как будто и не было в ее жизни тирана-господина. Быть свободной и собой гораздо лучше. Мы желанием ей мягкой посадки и сообщить сразу, как там, на островах, живется людям», - поведала мама девушки.

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Ключевые слова: Марина Африкантова, Андрей Чуев

Количество просмотров: 9 490
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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