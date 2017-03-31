В связи с этим в различных изданиях то и дело появлялись сообщения о том, что их семейный союз вот-вот распадётся, потому как они проводят вместе совсем мало времени. Однако любовь и семья для актеров всегда были на первом месте, и Елизавета решилась на переезд в столицу - вскоре пара купила квартиру. По признанию звезды, смена города далась ей очень тяжело, но на что ни пойдешь ради семьи?
Елизавета Боярская откровенно призналась, на что пошла ради семьи
Сегодня, 19:51
Актриса Елизавета Боярская рассказала о своей жертве, принесённой во имя семьи.
Звезда российского кино и супруга актера Максима Матвеева Елизавета Боярская не раз признавалась в любви к своему родному городу - Санкт-Петербургу. На протяжении нескольких лет Боярской и Матвееву приходилось жить на два города - Елизавета работала в Петербурге, Максим - в Москве.
В связи с этим в различных изданиях то и дело появлялись сообщения о том, что их семейный союз вот-вот распадётся, потому как они проводят вместе совсем мало времени. Однако любовь и семья для актеров всегда были на первом месте, и Елизавета решилась на переезд в столицу - вскоре пара купила квартиру. По признанию звезды, смена города далась ей очень тяжело, но на что ни пойдешь ради семьи?
В связи с этим в различных изданиях то и дело появлялись сообщения о том, что их семейный союз вот-вот распадётся, потому как они проводят вместе совсем мало времени. Однако любовь и семья для актеров всегда были на первом месте, и Елизавета решилась на переезд в столицу - вскоре пара купила квартиру. По признанию звезды, смена города далась ей очень тяжело, но на что ни пойдешь ради семьи?
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Ключевые слова: Елизавета Боярская
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Количество просмотров: 793
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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