Елизавета Боярская откровенно призналась, на что пошла ради семьи

Звезда российского кино и супруга актера Максима Матвеева Елизавета Боярская не раз признавалась в любви к своему родному городу - Санкт-Петербургу. На протяжении нескольких лет Боярской и Матвееву приходилось жить на два города - Елизавета работала в Петербурге, Максим - в Москве.В связи с этим в различных изданиях то и дело появлялись сообщения о том, что их семейный союз вот-вот распадётся, потому как они проводят вместе совсем мало времени. Однако любовь и семья для актеров всегда были на первом месте, и Елизавета решилась на переезд в столицу - вскоре пара купила квартиру. По признанию звезды, смена города далась ей очень тяжело, но на что ни пойдешь ради семьи?