Анна Семенович выложила в сеть солнечные фото с отдыха

На днях известная исполнительница буквально вскружила голову своим подписчикам, обновив блог невероятно откровенными снимками. В кадре Семенович позирует в золотом платье с глубоким декольте и вырезом, наряд украсили декоративные элементы.И вот звезда уже публикует снимки с отдыха - оставив заснеженную столицу, Анна улетела в Монако. "Я считаю, что коктейль в четверг, это тема. Счастье есть! Люблю я этот город! Всем хорошего дня #анясеменович #Монако #люблюилюбима #прекрасныйдень #позитивщики" - подписала яркие снимки певица.