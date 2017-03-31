И вот звезда уже публикует снимки с отдыха - оставив заснеженную столицу, Анна улетела в Монако. "Я считаю, что коктейль в четверг, это тема. Счастье есть! Люблю я этот город! Всем хорошего дня #анясеменович #Монако #люблюилюбима #прекрасныйдень #позитивщики" - подписала яркие снимки певица.
Анна Семенович выложила в сеть солнечные фото с отдыха
Сегодня, 20:07
Певица Анна Семенович улетела на каникулы в Монако.
На днях известная исполнительница буквально вскружила голову своим подписчикам, обновив блог невероятно откровенными снимками. В кадре Семенович позирует в золотом платье с глубоким декольте и вырезом, наряд украсили декоративные элементы.
И вот звезда уже публикует снимки с отдыха - оставив заснеженную столицу, Анна улетела в Монако. "Я считаю, что коктейль в четверг, это тема. Счастье есть! Люблю я этот город! Всем хорошего дня #анясеменович #Монако #люблюилюбима #прекрасныйдень #позитивщики" - подписала яркие снимки певица.
И вот звезда уже публикует снимки с отдыха - оставив заснеженную столицу, Анна улетела в Монако. "Я считаю, что коктейль в четверг, это тема. Счастье есть! Люблю я этот город! Всем хорошего дня #анясеменович #Монако #люблюилюбима #прекрасныйдень #позитивщики" - подписала яркие снимки певица.
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Ключевые слова: Анна Семенович
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Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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Анна Семенович выложила в сеть солнечные фото с отдыха Певица Анна Семенович улетела на каникулы в Монако.
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