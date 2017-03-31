Яна Рудковская отказалась комментировать решение Евгения Плющенко о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России Евгений Плющенко переходит на тренерскую работу и открывает собственную академию фигурного катания. Евгений является самым знаменитым и успешным фигуристом планеты.Ранее 34-летний Плющенко заявлял о возможном участии в своей пятой Олимпиаде в 2018 году, однако травмы и множество операций, в том числе на позвоночнике, не позволят фигуристу полноценно выступать на соревнованиях. Супруга спортсмена продюсер Яна Рудковская наотрез отказалась комментировать завершение карьеры Евгения, заявив, что она не является его пресс-секретарем. Также она отметила, что уже не имеет ни сил, ни нервов отвечать на подобные вопросы.