Ранее 34-летний Плющенко заявлял о возможном участии в своей пятой Олимпиаде в 2018 году, однако травмы и множество операций, в том числе на позвоночнике, не позволят фигуристу полноценно выступать на соревнованиях. Супруга спортсмена продюсер Яна Рудковская наотрез отказалась комментировать завершение карьеры Евгения, заявив, что она не является его пресс-секретарем. Также она отметила, что уже не имеет ни сил, ни нервов отвечать на подобные вопросы.
Яна Рудковская отказалась комментировать решение Евгения Плющенко о завершении карьеры
Сегодня, 00:41
Знаменитый фигурист Евгений Плющенко объявил о завершении своей блистательной карьеры фигуриста.
Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России Евгений Плющенко переходит на тренерскую работу и открывает собственную академию фигурного катания. Евгений является самым знаменитым и успешным фигуристом планеты.
Ранее 34-летний Плющенко заявлял о возможном участии в своей пятой Олимпиаде в 2018 году, однако травмы и множество операций, в том числе на позвоночнике, не позволят фигуристу полноценно выступать на соревнованиях. Супруга спортсмена продюсер Яна Рудковская наотрез отказалась комментировать завершение карьеры Евгения, заявив, что она не является его пресс-секретарем. Также она отметила, что уже не имеет ни сил, ни нервов отвечать на подобные вопросы.
Ранее 34-летний Плющенко заявлял о возможном участии в своей пятой Олимпиаде в 2018 году, однако травмы и множество операций, в том числе на позвоночнике, не позволят фигуристу полноценно выступать на соревнованиях. Супруга спортсмена продюсер Яна Рудковская наотрез отказалась комментировать завершение карьеры Евгения, заявив, что она не является его пресс-секретарем. Также она отметила, что уже не имеет ни сил, ни нервов отвечать на подобные вопросы.
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Ключевые слова: Евгений Плющенко, Яна Рудковская
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Количество просмотров: 2 041
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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