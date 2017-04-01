Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк

На артистку подали в суд с просьбой взыскать с нее долги.Дело в том, что три года назад Заворотнюк взяла валютный кредит, но после кризиса долг вырос в разы. Банк на уступки идти не желает.Станислав Садальский, который хорошо знает Настю, решил за нее заступиться.«У Насти неприятности по кредитам. Она не крала. С какой кстати? Какие могут быть претензии у банка, если заемщик согласился отдать залог? Еще в 2014 году, понимая, что из-за скачка валюты не сможет выплатить кредит, Анастасия Заворотнюк предложила банку забрать земельный участок, но ей отказали.Несмотря на то, что стоимость земли на момент заключения договора была выше суммы кредита. Юристов банка смутил тот факт, что участок записан на маму Анастасии. Хотя, по словам ее адвокатов, это не имеет никакого значения. И актриса готова отдать землю в уплату долга. Если бы банк забрал участок, всех этих судов не было бы, они делают все, чтобы его не брать. Они хотят другое имущество», - поведал Станислав.