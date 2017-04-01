Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк

Сегодня, 13:36
Актриса Анастасия Заворотнюк попала в непростую ситуацию.

Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк
На артистку подали в суд с просьбой взыскать с нее долги.

Дело в том, что три года назад Заворотнюк взяла валютный кредит, но после кризиса долг вырос в разы. Банк на уступки идти не желает.

Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк


Станислав Садальский, который хорошо знает Настю, решил за нее заступиться.

«У Насти неприятности по кредитам. Она не крала. С какой кстати? Какие могут быть претензии у банка, если заемщик согласился отдать залог? Еще в 2014 году, понимая, что из-за скачка валюты не сможет выплатить кредит, Анастасия Заворотнюк предложила банку забрать земельный участок, но ей отказали.

Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк


Несмотря на то, что стоимость земли на момент заключения договора была выше суммы кредита. Юристов банка смутил тот факт, что участок записан на маму Анастасии. Хотя, по словам ее адвокатов, это не имеет никакого значения. И актриса готова отдать землю в уплату долга. Если бы банк забрал участок, всех этих судов не было бы, они делают все, чтобы его не брать. Они хотят другое имущество», - поведал Станислав.

← Алена Хмельницкая съехалась с бойфрен... Бывшая жена олигарха Саркисова пережи... →

Ключевые слова: Анастасия Заворотнюк, Станислав Садальский

Количество просмотров: 2 886
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Лоза и Садальский отрицательно отозвались о «Евровидении» в Киеве
Стала известна правда о замужестве Анны Заворотнюк
После долгого отъезда, Анна Заворотнюк вернулась в Москву
Анна Заворотнюк
Самое популярное за неделю
Комментарии




Елена Кулецкая похвасталась шикарной фигурой Год назад в семье Елены Кулецкой и ее мужа родилась девочка Ника.
Анастасия Костенко пережила серьезные испытания Долгое время о романе с моделью Анастасией Костенко футболист Дмитрий Тарасов старался не рассказывать, но недавно перестал это скрывать.
Лера Кудрявцева лишилась земельного участка Несколько лет назад супруги Лера Кудрявцева и Игорь Макаров приобрели роскошный дом в Подмосквье.
Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек В прошлом месяце фанаты знаменитой телестройки "Дом-2" были расстроены расставанием пары Виктории Романец и Антона Гусева.
Макарские мечтают о третьем ребенке Преданные поклонники звездной пары Макарских помнят, что долгое время супруги не могли стать родителями.
Бывшая жена олигарха Саркисова переживает не легкие времена На прошлой неделе в социальной сети появилась новость о расставании Юлии Любичанской с отцом дочери Джеймсом Тратасом.
Станислав Садальский встал на защиту Анатасии Заворотнюк Актриса Анастасия Заворотнюк попала в непростую ситуацию.
Алена Хмельницкая съехалась с бойфрендом В прошлом году российская актриса Алена Хмельницкая поведала, что счастлива в отношениях с Александром Синюшиным.
Михаил Пореченков вызвал скандал, ответив на вопрос о "Битве экстрасенсов" Программа канала ТНТ "Битва экстрасенсов" выходит уже на протяжении 17 сезонов.
Группа "На-На" должна сбросить вес к юбилею Алибасова Этот год для продюсера группы "На-На" является юбилейным.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.