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Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек

Сегодня, 14:17
В прошлом месяце фанаты знаменитой телестройки "Дом-2" были расстроены расставанием пары Виктории Романец и Антона Гусева.

Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек
Виктория даже вывела татуировку, которую в свое время посвятила Антону.

Молодой человек надеется на то, что у них все наладится, и Вика его простит.

Но девушка, судя по всему, так не считает и не собирается возобновлять отношения. Недавно Романец намекнула на то, что не поддерживает тех парней, которые запрещают девушкам тратить на себя большие деньги.

Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек


«Сиди, дорогая, дома, не надо работать, воспитывай детей, все к твоим ногам». А потом: «Прости, дорогая, денег на новое платье нет, нам летнюю резину нужно покупать». Прости, два раза в месяц маникюр - дорого, пили ногти сама. Прости, в кафе с подружками накладно, зови их домой и пейте Nescafe дома, это экономнее». И сидишь ты на кухне, в старом халате, с повидавшим виды маникюром, и думаешь, что что-то пошло не так, лезешь в интернет и с тоской ищешь вакансии, уже представляя себе этот день сурка: дом-работа-дом», - поделилась девушка.

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Ключевые слова: Виктория Романец, Антон Гусев

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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