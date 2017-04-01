Виктория Романец недовольна тем, что парни жалеют денег на своих девушек

Виктория даже вывела татуировку, которую в свое время посвятила Антону.Молодой человек надеется на то, что у них все наладится, и Вика его простит.Но девушка, судя по всему, так не считает и не собирается возобновлять отношения. Недавно Романец намекнула на то, что не поддерживает тех парней, которые запрещают девушкам тратить на себя большие деньги.«Сиди, дорогая, дома, не надо работать, воспитывай детей, все к твоим ногам». А потом: «Прости, дорогая, денег на новое платье нет, нам летнюю резину нужно покупать». Прости, два раза в месяц маникюр - дорого, пили ногти сама. Прости, в кафе с подружками накладно, зови их домой и пейте Nescafe дома, это экономнее». И сидишь ты на кухне, в старом халате, с повидавшим виды маникюром, и думаешь, что что-то пошло не так, лезешь в интернет и с тоской ищешь вакансии, уже представляя себе этот день сурка: дом-работа-дом», - поделилась девушка.