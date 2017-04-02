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Викторию Романец ограбили

Сегодня, 14:08
Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Виктория Романец проживает в Новой Москве в коттедже.

Викторию Романец ограбили
Недавно девушка стала жертвой воров.

Виктория сейчас находится в поисках квартиры ближе к центру.

Злоумышленники залезли в дом звезды, когда ее не было дома. Но по словам Романец украли они всего несколько сотен тысяч рублей.

Викторию Романец ограбили


«Я приехала домой. Пока ездила смотреть новые аппартаменты, кто-то пробрался в коттедж. Взяли сумку за 5000 рублей, драгоценности, но другие брендовые сумки брать не стали. Вместо этого забрали четыре флакона духов. Из бытовой техники украли фотоаппарат Sony, а не более дорогой MacBook. Судя по всему, искали деньги, так как я говорила, что хочу купить машину. Не нашли, хотя все перевернули, искали даже под матрацем. Полицию вызвала подруга... Мой визажист считает, что вором была девочка», — поведала девушка журналистам.

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Ключевые слова: Виктория Романец

Количество просмотров: 3 913
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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