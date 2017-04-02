Викторию Романец ограбили

Недавно девушка стала жертвой воров.Виктория сейчас находится в поисках квартиры ближе к центру.Злоумышленники залезли в дом звезды, когда ее не было дома. Но по словам Романец украли они всего несколько сотен тысяч рублей.«Я приехала домой. Пока ездила смотреть новые аппартаменты, кто-то пробрался в коттедж. Взяли сумку за 5000 рублей, драгоценности, но другие брендовые сумки брать не стали. Вместо этого забрали четыре флакона духов. Из бытовой техники украли фотоаппарат Sony, а не более дорогой MacBook. Судя по всему, искали деньги, так как я говорила, что хочу купить машину. Не нашли, хотя все перевернули, искали даже под матрацем. Полицию вызвала подруга... Мой визажист считает, что вором была девочка», — поведала девушка журналистам.