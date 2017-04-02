Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"

Это уникальный телевизионный проект, который познакомил зрителей с самыми умными и удивительными детьми России. С теми, кто уже очень скоро прославит нашу страну на весь мир! С теми, за кем будущее.40 одаренных детей - вундеркинды от 5 до 12 лет со всей страны, знатоки различных наук и школьных дисциплин - от истории и географии до физики и химии - будут сражаться за победу. Им предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект.Все задания красочно визуализированы и раздаются командам по очереди – так, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя. Каждое новое испытание для участников становится ярким захватывающим шоу! Тематические задания подбираются командой специалистов проекта, и пройти их будет под силу только самым эрудированным, образованным, гениальным и удивительным детям.Победитель определится в финале шоу, им станет одна команда целиком!Проводником детей на всех этапах станут ведущие шоу Александр Пушной и Елена Николаева.Зрителей ждут потрясающие встречи и открытия, азарт и восхищение, живые эмоции юных участников и их родителей. "Золото нации" никого не оставит равнодушным!Премьера: Каждую субботу в 16.20 на телеканале «Россия 1».