Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"

40 одаренных детей - вундеркинды от 5 до 12 лет со всей страны, знатоки различных наук и школьных дисциплин - от истории и географии до физики и химии - будут сражаться за победу. Им предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект.
Все задания красочно визуализированы и раздаются командам по очереди – так, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя. Каждое новое испытание для участников становится ярким захватывающим шоу! Тематические задания подбираются командой специалистов проекта, и пройти их будет под силу только самым эрудированным, образованным, гениальным и удивительным детям.
Победитель определится в финале шоу, им станет одна команда целиком!
Проводником детей на всех этапах станут ведущие шоу Александр Пушной и Елена Николаева.
Зрителей ждут потрясающие встречи и открытия, азарт и восхищение, живые эмоции юных участников и их родителей. "Золото нации" никого не оставит равнодушным!
Премьера: Каждую субботу в 16.20 на телеканале «Россия 1».