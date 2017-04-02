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Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"

Сегодня, 14:35
В эту субботу 1 апреля в эфире телеканала «Россия1» состоялась премьера нового интеллектуального шоу «Золото нации» производства «ВайТ Медиа».

Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"
Это уникальный телевизионный проект, который познакомил зрителей с самыми умными и удивительными детьми России. С теми, кто уже очень скоро прославит нашу страну на весь мир! С теми, за кем будущее.

Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"


40 одаренных детей - вундеркинды от 5 до 12 лет со всей страны, знатоки различных наук и школьных дисциплин - от истории и географии до физики и химии - будут сражаться за победу. Им предстоит настоящая битва, главным оружием в которой будет интеллект.

Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"


Все задания красочно визуализированы и раздаются командам по очереди – так, чтобы каждый ребенок имел возможность проявить себя. Каждое новое испытание для участников становится ярким захватывающим шоу! Тематические задания подбираются командой специалистов проекта, и пройти их будет под силу только самым эрудированным, образованным, гениальным и удивительным детям.

Победитель определится в финале шоу, им станет одна команда целиком!

Проводником детей на всех этапах станут ведущие шоу Александр Пушной и Елена Николаева.

Александр Пушной и Елена Николаева в новому шоу на телеканале "Россия 1"


Зрителей ждут потрясающие встречи и открытия, азарт и восхищение, живые эмоции юных участников и их родителей. "Золото нации" никого не оставит равнодушным!

Премьера: Каждую субботу в 16.20 на телеканале «Россия 1».

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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