Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение

Правда, когда СМИ запустили эту новость, некоторые забыли указать, что это всего лишь первоапрельская шутка.В итоге многие перепостили эту новость без указания комедийного уклона, даже не задумавшись о том, а пела ли когда-нибудь Диана.Ах, да, я забыла, что теперь на Евровидении вокальное мастерство - совсем не главное.