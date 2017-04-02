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Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение

Сегодня, 16:40
Вследствие того, что власти Украины не пустили инвалида Юлию Самойлову, то теперь вместо неё отправится жертва изнасилования Диана Шурыгина.

Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение
Правда, когда СМИ запустили эту новость, некоторые забыли указать, что это всего лишь первоапрельская шутка.

Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение


В итоге многие перепостили эту новость без указания комедийного уклона, даже не задумавшись о том, а пела ли когда-нибудь Диана.

Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение


Ах, да, я забыла, что теперь на Евровидении вокальное мастерство - совсем не главное.

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Ключевые слова: Юлия Самойлова

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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