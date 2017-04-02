Диана Шурыгина едет вместо Юлии Самойловой на Евровидение

Вследствие того, что власти Украины не пустили инвалида Юлию Самойлову, то теперь вместо неё отправится жертва изнасилования Диана Шурыгина.
Правда, когда СМИ запустили эту новость, некоторые забыли указать, что это всего лишь первоапрельская шутка.
В итоге многие перепостили эту новость без указания комедийного уклона, даже не задумавшись о том, а пела ли когда-нибудь Диана.
Ах, да, я забыла, что теперь на Евровидении вокальное мастерство - совсем не главное.
Автор: Mysha
Автор фото: instagram.com
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