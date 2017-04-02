Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение

Слухи о его болезни появились после заявление Аллы Пугачевой.Напомним, Примадонна в эфире передачи "Сегодня вечером" на "Первом канале" выразила мнение, что Владимир Кузьмин страдает от рассеянного склероза.Правда, с этим не согласна бывшая жена Кузьмина Вера Сотникова:"Это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом"- заявила она.При этом врачи, которые дают комментарии, заверяют, что:"Нарушения точно есть и это видно. Нужно лечиться, все еще поправимо" и советуют Владимиру как можно скорее посетить специалиста для установки точного диагноза.