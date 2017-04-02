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Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение

Сегодня, 16:49
61-летний композитор и певец Владимир Кузьмин по сей день отказывается пройти обследование у врача.

Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение
Слухи о его болезни появились после заявление Аллы Пугачевой.

Напомним, Примадонна в эфире передачи "Сегодня вечером" на "Первом канале" выразила мнение, что Владимир Кузьмин страдает от рассеянного склероза.

Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение

Правда, с этим не согласна бывшая жена Кузьмина Вера Сотникова:

"Это не рассеянность, это наоборот сосредоточенность совершенно на другом"

- заявила она.

Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение


При этом врачи, которые дают комментарии, заверяют, что:

"Нарушения точно есть и это видно. Нужно лечиться, все еще поправимо" и советуют Владимиру как можно скорее посетить специалиста для установки точного диагноза.

Диагноз болезни Владимира Кузьмина поставили под сомнение

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Ключевые слова: Владимир Кузьмин

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Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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