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Лера Кудрявцева переживает о любимом коте

Сегодня, 11:27
У популярной ведущей Леры Кудрявцевой пропал любимый кот Фофа шотландской породы.

Лера Кудрявцева переживает о любимом коте
Домашний питомец появился у Леры три года назад.

Кудрявцева недавно даже создала для своего любимца личную страницу в "Инстаграм".

Лера Кудрявцева переживает о любимом коте


На микроблог кота ведущей подписалось множество людей.

Но на днях стало известно, что вот уже четыре дня, как Фофа пропал, и Лера не находит себе места.

Лера Кудрявцева переживает о любимом коте


«Пропал Фофа. 4 дня назад убежал из дома и не вернулся. Ребята, скажите, есть ли надежда на его возвращение? Кот домашний, к улице не привык (максимум во дворе 5 мин и всегда обратно домой). Кастрированный - зов весны не его тема. Что делать? Как быть? Шотландец. Может, у кого так было? Места себе не нахожу», - поведала подписчикам ведущая.

Надеемся, что Фофа найдется в ближайшее время и обрадует свою хозяйку.

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Ключевые слова: Лера Кудрявцева

Количество просмотров: 1 391
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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