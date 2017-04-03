Лера Кудрявцева переживает о любимом коте

Домашний питомец появился у Леры три года назад.Кудрявцева недавно даже создала для своего любимца личную страницу в "Инстаграм".На микроблог кота ведущей подписалось множество людей.Но на днях стало известно, что вот уже четыре дня, как Фофа пропал, и Лера не находит себе места.«Пропал Фофа. 4 дня назад убежал из дома и не вернулся. Ребята, скажите, есть ли надежда на его возвращение? Кот домашний, к улице не привык (максимум во дворе 5 мин и всегда обратно домой). Кастрированный - зов весны не его тема. Что делать? Как быть? Шотландец. Может, у кого так было? Места себе не нахожу», - поведала подписчикам ведущая.Надеемся, что Фофа найдется в ближайшее время и обрадует свою хозяйку.