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Владимир Епифанцев раскрыл подробности знакомства с пропавшей девочкой

Сегодня, 12:13
В Дагестане родители 14-летней девочки обратились в полицию с просьбой найти их пропавшую дочь.

Владимир Епифанцев раскрыл подробности знакомства с пропавшей девочкой
До того как уехать, девочка призналась родителям, что ей надоела такая жизнь, и она отправляется в Москву.

Теперь Владимир Епифанцев решил рассказать, как познакомился с подростком.

Он поведал о том, что девочка скрыла ему свой истинный возраст, сказав, что ей 18 лет.

Владимир Епифанцев раскрыл подробности знакомства с пропавшей девочкой


По словам Владимира, он относился к ней к дочке.

«Она называла меня папой, а я ее – дочкой. У нас была очень теплая дружба, я е воспитывал, пытался контролировать ее истерики. Мы договорились, что она будет писать по одному стихотворению в день. Она, конечно, получила большую радость и удовольствие от приезда в Москву и от контакта, который между нами произошел. Но он был не сексуальный, а энергетический», – сообщил Епифанцев.

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Ключевые слова: Владимир Епифанцев

Количество просмотров: 8 502
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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