Владимир Епифанцев раскрыл подробности знакомства с пропавшей девочкой

До того как уехать, девочка призналась родителям, что ей надоела такая жизнь, и она отправляется в Москву.Теперь Владимир Епифанцев решил рассказать, как познакомился с подростком.Он поведал о том, что девочка скрыла ему свой истинный возраст, сказав, что ей 18 лет.По словам Владимира, он относился к ней к дочке.«Она называла меня папой, а я ее – дочкой. У нас была очень теплая дружба, я е воспитывал, пытался контролировать ее истерики. Мы договорились, что она будет писать по одному стихотворению в день. Она, конечно, получила большую радость и удовольствие от приезда в Москву и от контакта, который между нами произошел. Но он был не сексуальный, а энергетический», – сообщил Епифанцев.