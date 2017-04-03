Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка

Участники группы готовятся к выступлению на грандиозном концерте.Но у мужчин немало и других забот, они заняты съемками клипа.Как выяснилось, на съемках возникли проблемы, девушка, которая участвует в клипе, начала задыхаться под водой.«Там вообще творилось непойми что! Пришли они спокойно, прошли инструктаж, мы на них сначала даже внимания не обратили. Плавают и плавают. Пару раз песню репетировали про «Зинаиду», ничего не предвещало беды! Потом началось... появился Алибасов и давай устраивать ад! Фотограф откуда-то взялся, куча народу. Загоняли бедную девчонку - то прыгай, то дыши, то не дыши, то замри, то не замри!» – сообщила работница бассейна.