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Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка

Сегодня, 16:06
В этом году продюсер группы "На-На" Бари Алибасов отмечает круглую дату, 70-летие.

Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка
Участники группы готовятся к выступлению на грандиозном концерте.

Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка


Но у мужчин немало и других забот, они заняты съемками клипа.

Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка


Как выяснилось, на съемках возникли проблемы, девушка, которая участвует в клипе, начала задыхаться под водой.

Во время съемок клипа группы "На-На" чуть не утонула девушка


«Там вообще творилось непойми что! Пришли они спокойно, прошли инструктаж, мы на них сначала даже внимания не обратили. Плавают и плавают. Пару раз песню репетировали про «Зинаиду», ничего не предвещало беды! Потом началось... появился Алибасов и давай устраивать ад! Фотограф откуда-то взялся, куча народу. Загоняли бедную девчонку - то прыгай, то дыши, то не дыши, то замри, то не замри!» – сообщила работница бассейна.


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Ключевые слова: группа На-На

Количество просмотров: 3 887
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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