Филипп Киркоров получил роскошный подарок на свой юбилей

Грандиозный юбилей российского исполнителя Филиппа Киркорова состоится 30 апреля. Ко дню рождения приурочено множество шоу, в том числе целых 10 концертов в Кремле. Возможно, в качестве сценических костюмов для своих выступлений, певец выберет что-нибудь из своего большого подарка.Дизайнер Игорь Гуляев совместно с актером Власом Владимировым создали для звезды эстрады целую коллекцию одежды, которую Филипп представил на подиуме лично. Снимки появились в личном блоге Киркорова."На днях в Петербурге, после нашего второго концерта шоу "Я", состоялось одно очень важное событие в нашем невероятно талантливом и творческом коллективе! В рамках Питерской "MERCEDES-Benz FASHION Day" и модного показа Моего друга Игоря Гуляева, состоялась демонстрация капсульной коллекции солиста нашего коллектива, известного паркурщика, акробата, танцора, режиссёра и актёра - Власа Владимирова @vlassimo, созданная и придуманная им СПЕЦИАЛЬНО для меня, к моему Юбилею, при содействии Маэстро Игоря Гуляева и его команды, за что им обоим огромное спасибо! Вот такие вот самородки и таланты работают в шоу "Я" by @franco.dragone!! Коллекция называлась VLASSIMO BY IGOR GULYAEV!!!!" - написал Киркоров.