Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом

Как выяснилось, родители приняли решение оставить сына на попечение государству, не пожелав участвовать в его жизни.Ирина забрала мальчика к себе и постаралась окружить его заботой.Но через некоторое время ребенок перестал слушать приемную маму и стал плохо вести себя: воровать, причинять вред близким людям, издеваться над животными.«Моя ошибка была в том, что я думала: вот мы поговорим, я ему все объяснила, и он этого больше не будет делать. Все-таки недосмотрела, на одну секунду отвернулась, у меня внук чуть не остался без пальцев. Он придавил пальцы ребенку, пока я буквально на три метра отбежала за телефоном, позвонил кто-то. Возвращаюсь, а ребенок весь зашелся, и ручка, я посмотрела, продавлена до шкурки. Я спросила: «Слава, ты зачем это сделал?» - «Мне захотелось», - рассказала Ирина в передаче "Говорим и показываем".