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Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом

Сегодня, 10:57
Мама актрисы Екатерины Мадалинской Ирина случайным образом выяснила, что сын ее двоюродного брата был помещен в детский дом.

Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом
Как выяснилось, родители приняли решение оставить сына на попечение государству, не пожелав участвовать в его жизни.

Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом


Ирина забрала мальчика к себе и постаралась окружить его заботой.

Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом


Но через некоторое время ребенок перестал слушать приемную маму и стал плохо вести себя: воровать, причинять вред близким людям, издеваться над животными.

Мама Екатерины Мадалинской была вынуждена вернуть мальчика в детский дом


«Моя ошибка была в том, что я думала: вот мы поговорим, я ему все объяснила, и он этого больше не будет делать. Все-таки недосмотрела, на одну секунду отвернулась, у меня внук чуть не остался без пальцев. Он придавил пальцы ребенку, пока я буквально на три метра отбежала за телефоном, позвонил кто-то. Возвращаюсь, а ребенок весь зашелся, и ручка, я посмотрела, продавлена до шкурки. Я спросила: «Слава, ты зачем это сделал?» - «Мне захотелось», - рассказала Ирина в передаче "Говорим и показываем".

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Ключевые слова: Екатерина Мадалинская

Количество просмотров: 1 924
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр программы «Говорим и показываем»

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