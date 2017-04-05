У беременной Миланы Кержаковой скончался папа

Журналисты сообщают, что мужчина ударился головой, поскользнувшись в бане.Некоторое время до этого случая сенатор почтил память погибших в результате теракта в метро Санкт-Петербурга.«Терроризм — угроза для всего мира и надо понимать, что мы находимся на войне. Петербург не знал такой угрозы много лет… Необходимо еще раз всесторонне проанализировать имеющиеся контртеррористические методы — и правовые, и силовые, и технические. Возможно, найдется решение о применении новых способов противостояния террористической угрозе. Очевидно, что это необходимо. Пренебрегать в данном случае нельзя ничем», – писала пресс-служба сенатора с его слов.Надеемся, что трагедия никак не отразится на здоровье беременной Миланы Кержаковой.