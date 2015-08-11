Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко

Сегодня, 16:19
Продюсер Яна Рудковская пришла поддержать своего супруга на открытии его Академии.

Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко
Накануне в столице состоялось торжественное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко. На мероприятии собралось множество гостей, но всё внимание фотографов было приковано к супруге фигуриста Яне Рудковской.

Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко


Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко


Для выхода в свет она выбрала необычное мини-платье с отрытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло её фигуру и стройные ножки. Дополнили образ маленький клатч и блестящие туфли.

Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко


Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко

← Младший сын Евгения Плющенко стал гла... Кожаное облегающее платье Дженнифер Э... →

Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко

Количество просмотров: 10 530
Автор: Katarina

Автор фото: Наталия Прохорова

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Младший сын Евгения Плющенко стал главной звездой на открытии Академии фигурного катания
Яна Рудковская отказалась комментировать решение Евгения Плющенко о завершении карьеры
Яна Рудковская вновь готовится стать матерью
Яна Рудковская выложила фото с отдыха в Бразилии и показа Louis Vuitton
Самое популярное за неделю
Комментарии




Фолловеры в шоке от снимков и состояния кожи Саши Гозиас без фотошопа Экс-участница проекта Дом-2 Саша Гозиас, после ухода с телестройки стала частой гостьей тв-эфиров.
Элина Камирен выдвинула неожиданно крутое мнение о себе Экс-участница шоу Дом-2 Элина Камирен совсем недавно вернулась в Москву, к дочке после длительного путешествия в США.
Участница "Евровидения" Юлия Самойлова высказала мнение о пластике лица 27-летняя певица Юлия Самойлова совсем скоро едет на Евровидение, которое будет проходить в Киеве.
Михаил Пореченков отказывается озвучивать мнение по поводу скандала с "Битвой Экстрасенсов" Бывший ведущий рейтинговой передачи о магах и ведьмах Михаил Пореченков ввязался в крупный скандал.
Женатый Александр Носик без стеснения обнимается с любовницей на людях Недавно стало известно, что актер Александр Носик забавляется не только с официальной супругой.
Вера Брежнева с дочкой произвели фурор на закрытом показе в Киеве 5 апреля, в Украине, а точнее в Киеве прошла закрытая вечеринка, организованная по случаю выхода новой весенне-летней коллекции бренда Dolce&Gabbana.
Полина Гагарина с сыном приняли участие в эстафете Несмотря на то, что певица Полина Гагарина по сей день хранит молчание о родах второго ребенка, которые должны были уже состояться, звезда активно выпускает новые треки, а на днях приняла участие в эстафете.
Кожаное облегающее платье Дженнифер Энистон произвело фурор на премьере сериала Дженнифер Энистон с супругом Джастином Теру приехала на премьеру сериала 2017 года под названием "Оставленные (The Leftovers)".
Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко Продюсер Яна Рудковская пришла поддержать своего супруга на открытии его Академии.
Младший сын Евгения Плющенко стал главной звездой на открытии Академии фигурного катания В Москве прошло торжественное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.