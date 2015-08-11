Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко

Накануне в столице состоялось торжественное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко. На мероприятии собралось множество гостей, но всё внимание фотографов было приковано к супруге фигуриста Яне Рудковской.Для выхода в свет она выбрала необычное мини-платье с отрытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло её фигуру и стройные ножки. Дополнили образ маленький клатч и блестящие туфли.