Для выхода в свет она выбрала необычное мини-платье с отрытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло её фигуру и стройные ножки. Дополнили образ маленький клатч и блестящие туфли.
Яна Рудковская в мини-платье на открытии Академии фигурного катания Евгения Плющенко
Сегодня, 16:19
Продюсер Яна Рудковская пришла поддержать своего супруга на открытии его Академии.
Накануне в столице состоялось торжественное открытие Академии фигурного катания Евгения Плющенко. На мероприятии собралось множество гостей, но всё внимание фотографов было приковано к супруге фигуриста Яне Рудковской.
Для выхода в свет она выбрала необычное мини-платье с отрытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло её фигуру и стройные ножки. Дополнили образ маленький клатч и блестящие туфли.
Для выхода в свет она выбрала необычное мини-платье с отрытыми плечами, которое прекрасно подчеркнуло её фигуру и стройные ножки. Дополнили образ маленький клатч и блестящие туфли.
← Младший сын Евгения Плющенко стал гла... Кожаное облегающее платье Дженнифер Э... →
Ключевые слова: Яна Рудковская, Евгений Плющенко
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Количество просмотров: 10 530
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: Наталия Прохорова
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Автор фото: Наталия Прохорова
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