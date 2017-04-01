Михаил Пореченков отказывается озвучивать мнение по поводу скандала с "Битвой Экстрасенсов"

Напомню, недавно Михаил высказал радикальное мнение о том, как на самом деле создается шоу, в котором "вершат судьбы" и раскрывают тайны людей.В прямом эфире радиостанции "Наше Радио" Михаил на вопрос об этом проекте ответил следующее: «Калды-балды, как в детстве говорили. Всё это вранье! Полностью! Что тут не разглашать? Я говорю правду... Я всех расстроил?».Михаил сам не ожидал, какой резонанс вызовет эта фраза, поэтому теперь, когда многие СМИ мало того, что распостили эту новость, так еще и добавили мнений фанатов проекта, решил более не давать комментариев на эту тему.Но, как говорится, "Слово - не воробей, вылетит - не поймаешь".