Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"

"Сегодня очень важный день! Именно сегодня, в свой День Рождения, я подарю свой такой долгожданный альбом "Без Грима" самым близким людям! В 20.15 эксклюзивно на @m1_ukraine вы cможете увидеть акустический концерт-презентацию! Также первыми альбом "Без Грима" смогут услышать подписчики моей официальной группы "В Контакте"! И уже на следующей неделе, начиная с 12 апреля, альбом будет доступен для скачивания на iTunes и Google Play!".
Ирина, по моему мнению, очень талантливый автор песен, её композиции, стихи и музыка всегда трепетные, романтичные и нежные. Советую послушать.