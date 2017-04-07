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Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"

Сегодня, 12:26
Вчера, 6 апреля, украинской певица Ирине Билык исполнилось 46 лет.

Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"
Эту дату артистка решила отметить выпуском нового альбома под названием "Без грима". В своем блоге Ирина пишет:

Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"


"Сегодня очень важный день! Именно сегодня, в свой День Рождения, я подарю свой такой долгожданный альбом "Без Грима" самым близким людям! В 20.15 эксклюзивно на @m1_ukraine вы cможете увидеть акустический концерт-презентацию! Также первыми альбом "Без Грима" смогут услышать подписчики моей официальной группы "В Контакте"! И уже на следующей неделе, начиная с 12 апреля, альбом будет доступен для скачивания на iTunes и Google Play!".

Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"


Ирина, по моему мнению, очень талантливый автор песен, её композиции, стихи и музыка всегда трепетные, романтичные и нежные. Советую послушать.

Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима"

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Ключевые слова: Ирина Билык

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Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/bilyk_iryna/

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