Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади

Но сегодня Тимати обнаружил неприятный для себя комментарий от одной из подписчиц, которую возмутило наличие шапки на певце. Вот, что она пишет:Тимати не стал молчать и ответил на неприятные слова:"@nadusha07 я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, но пожалуй сделаю исключение. Про спорт: увлечённый молодой человек, целеустремленный, находящийся в кругу таких же единомышленников-спортсменов, вряд ли поддастся вербовке и пойдёт подрывником. У него другие взгляды на жизнь и другие стимулы. Я убеждён, спорт, закаляет дух !!! Про Сирию: я гражданин России и не смотря на всю трагичность происходящего в разных точках мира, в первую очередь волнуюсь о происходящем в своей стране, что считаю вполне нормальным !!! Я соболезную людям в Сирии !!! Но я живу в России !!! О головном уборе: исходя из религиозных соображений, и Мусульмане и Иудеи могут находится в головном уборе на такого рода мероприятиях, можно прочитать это в любых открытых источниках !!! И напоследок: какого хуя, такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией ? Нет. Профессиональный политолог. Нет. Ты была у Красной площади на возложении цветов ? Не думаю. Ты сидела у себя в телефоне и думала как бы написать гадкий комент, человеку которого совсем не знаешь, о ситуации которая тебя, судя по твоей странице, особо не волнует. Может тебе лучше и дальше выкладывать, сиськи, очки, шляпки и фотографии из ресторана "Причал" на Рублевке ? Может сначала, прежде чем тыкать в кого то пальцем, стоит посмотреть, что сделала ты для своей страны, для людей. А пока ты лишь яркий представитель стада кнопочных войск, которых стало много в последнее время. Не обижайся, но клоун в этой ситуации именно ты.".Чтобы понять, что именно возмутило девушку/пустоголовую курицу, предлагаю посмотреть сюжет, который транслировали по Первому каналу: