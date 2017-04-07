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Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади

Сегодня, 12:40
Вчера, 6 апреля, в Москве на Манежной площади состоялся митинг памяти жертв, погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Участие приняли многие звезды российской эстрады, среди которых был Тимати.

Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади


Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади


Но сегодня Тимати обнаружил неприятный для себя комментарий от одной из подписчиц, которую возмутило наличие шапки на певце. Вот, что она пишет:

Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади


Тимати не стал молчать и ответил на неприятные слова:

"@nadusha07 я тоже обычно не отвечаю на комментарии пустоголовых куриц, но пожалуй сделаю исключение. Про спорт: увлечённый молодой человек, целеустремленный, находящийся в кругу таких же единомышленников-спортсменов, вряд ли поддастся вербовке и пойдёт подрывником. У него другие взгляды на жизнь и другие стимулы. Я убеждён, спорт, закаляет дух !!! Про Сирию: я гражданин России и не смотря на всю трагичность происходящего в разных точках мира, в первую очередь волнуюсь о происходящем в своей стране, что считаю вполне нормальным !!! Я соболезную людям в Сирии !!! Но я живу в России !!! О головном уборе: исходя из религиозных соображений, и Мусульмане и Иудеи могут находится в головном уборе на такого рода мероприятиях, можно прочитать это в любых открытых источниках !!! И напоследок: какого хуя, такая тупоголовая курица как ты, может залетать ко мне на страницу и учить меня как жить, одеваться и что говорить ? Ты социально значимая единица с ярко выраженной гражданской позицией ? Нет. Профессиональный политолог. Нет. Ты была у Красной площади на возложении цветов ? Не думаю. Ты сидела у себя в телефоне и думала как бы написать гадкий комент, человеку которого совсем не знаешь, о ситуации которая тебя, судя по твоей странице, особо не волнует. Может тебе лучше и дальше выкладывать, сиськи, очки, шляпки и фотографии из ресторана "Причал" на Рублевке ? Может сначала, прежде чем тыкать в кого то пальцем, стоит посмотреть, что сделала ты для своей страны, для людей. А пока ты лишь яркий представитель стада кнопочных войск, которых стало много в последнее время. Не обижайся, но клоун в этой ситуации именно ты.".

Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади


Чтобы понять, что именно возмутило девушку/пустоголовую курицу, предлагаю посмотреть сюжет, который транслировали по Первому каналу:


← Анна Семенович показала полуобнаженн... Ольга Бузова решила рассказать о крит... →

Ключевые слова: Тимати

Количество просмотров: 5 356
Автор: Mysha

Автор фото: https://www.instagram.com/timatiofficial/

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