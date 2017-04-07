Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес

Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади

Вчера, 6 апреля, в Москве на Манежной площади состоялся митинг памяти жертв, погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Участие приняли многие звезды российской эстрады, среди которых был Тимати.