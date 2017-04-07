Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес

Сегодня, 12:45
Телеведущая Ольга Бузова сейчас очень популярна в интернете.

Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес
На ее страницу подписаны более 9 млн человек.

На днях Ольга написала статью для одного журнала, где поведала о своем отношении к интернету, к критике в свой адрес.

По словам Бузовой, ей очень важно мнение ее поклонников, она старается читать комментарии.

Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес


Но, конечно, не обходится и без негатива, которые некоторые подписчики не стесняются открыто высказывать в адрес телеведущей.

«Некоторые говорят, что Интернет – это зло. Но я убеждена, что зло – это эдакие диванные войска. Которые заваливают «Фейсбук» своими постами про то, как все плохо и что все нужно менять, но продолжают лежать на диване и жить на зарплату мамы или жены и все с большей радостью изливают свой яд в комментариях в наших социальных сетях и на новостных порталах – оскорбляя, сочиняя и фантазируя», – поделилась звезда.

← Тимати обозвали "клоуном" во время ми... Анастасия Лисова подкачала тело к лет... →

Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 7 085
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Ольга Бузова выложила интимное фото в Инстаграм
Ольга Бузова сменила цвет волос и помолодела
Ольга Бузова примерила очень короткое платье во время съемок
Ольга Бузова все чаще выбирает клетку
Самое популярное за неделю
Комментарии




Наталья Бочарникова смогла сбросить 50 кг веса Наталья Бочарникова получила популярность, участвуя в команде КВН "СОК".
Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине Вчера исполнился год, как экс-участница телепроекта "Дом-2" Маргарита Агибалова вышла замуж за Павла Марсо.
Алена Шишкова необычно отозвалась о маме Тимати Мама известного репера Тимати Симона Юнусова принимает активно участие в воспитании дочки модели Алены Шишковой - Алисы.
Нита Кузьмина (Гупта) показала снимок топлесс Брюнетка Нита Кузьмина решила впервые за долго время опубликовать откровенный снимок, на котором позирует без верха от бикини.
Анастасия Лисова подкачала тело к лету Бывшая участница Дом-2 Анастасия Лисова активно занялась похудением и спортом.
Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес Телеведущая Ольга Бузова сейчас очень популярна в интернете.
Тимати обозвали "клоуном" во время митинга "Питер, мы с тобой" на Манежной площади Вчера, 6 апреля, в Москве на Манежной площади состоялся митинг памяти жертв, погибших во время теракта в метро Санкт-Петербурга. Участие приняли многие звезды российской эстрады, среди которых был Тимати.
Анна Семенович показала полуобнаженный снимок За жизнью популярной певицы Анны Семенович следят множество поклонников.
Ирина Билык в День Рождения презентовала новый альбом "Без грима" Вчера, 6 апреля, украинской певица Ирине Билык исполнилось 46 лет.
Евгений Кузин отобедал в компании нынешней невесты и бывшей жены Бывший участник проекта Дом-2 Евгений Кузин опубликовал в Инстаграм фотографию в компании бывшей жены Риты Марсо (Агибаловой) и нынешней невесты Александры Артемовой.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2016 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.