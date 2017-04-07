Ольга Бузова решила рассказать о критике в свой адрес

На днях Ольга написала статью для одного журнала, где поведала о своем отношении к интернету, к критике в свой адрес.
По словам Бузовой, ей очень важно мнение ее поклонников, она старается читать комментарии.
Но, конечно, не обходится и без негатива, которые некоторые подписчики не стесняются открыто высказывать в адрес телеведущей.
«Некоторые говорят, что Интернет – это зло. Но я убеждена, что зло – это эдакие диванные войска. Которые заваливают «Фейсбук» своими постами про то, как все плохо и что все нужно менять, но продолжают лежать на диване и жить на зарплату мамы или жены и все с большей радостью изливают свой яд в комментариях в наших социальных сетях и на новостных порталах – оскорбляя, сочиняя и фантазируя», – поделилась звезда.