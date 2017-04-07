Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине

Супруги вообще забыли о столь важной дате, и даже муж не поздравил Риту.
О празднике, видимо по всему, забыли все, в том числе друзья пары, вспомнила лишь одна верная поклонница, которая написала поздравление в сети.
«Вчера у нас была годовщина свадьбы. Стыдно признаться, но мы забыли. Мы настолько замотались в домашних делах, в планировании будущего, решении каких-то вопросов, что даже не вспомнили про свой день. Вспомнила я сегодня только из-за того, что мне на почту пришло поздравление от незнакомого человека (спасибо, Алиса!) Обидно конечно, но самое главное не даты, а отношения. Пожалуй, пожелаю нашим отношениям только побольше романтики», - поделилась Рита.
Пожелаем паре счастья и взаимопонимания в семье.