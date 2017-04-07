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Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине

Сегодня, 17:08
Вчера исполнился год, как экс-участница телепроекта "Дом-2" Маргарита Агибалова вышла замуж за Павла Марсо.

Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине
Но пара решила не отмечать первую годовщину.

Супруги вообще забыли о столь важной дате, и даже муж не поздравил Риту.

Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине


О празднике, видимо по всему, забыли все, в том числе друзья пары, вспомнила лишь одна верная поклонница, которая написала поздравление в сети.

Маргарита Агибалова с мужем забыли о годовщине


«Вчера у нас была годовщина свадьбы. Стыдно признаться, но мы забыли. Мы настолько замотались в домашних делах, в планировании будущего, решении каких-то вопросов, что даже не вспомнили про свой день. Вспомнила я сегодня только из-за того, что мне на почту пришло поздравление от незнакомого человека (спасибо, Алиса!) Обидно конечно, но самое главное не даты, а отношения. Пожалуй, пожелаю нашим отношениям только побольше романтики», - поделилась Рита.

Пожелаем паре счастья и взаимопонимания в семье.

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Ключевые слова: Маргарита Агибалова

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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