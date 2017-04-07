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Лена Ленина рассказала о связи с миллиардером

Вчера, 19:06
На днях светская львица Лена Ленина решила раскрыть тайную связь с одним миллиардером.

Лена Ленина рассказала о связи с миллиардером
По словам Лениной, пару лет назад у нее был роман с мужчиной, с которым она познакомилась в Париже.

В первый же день Лена получила от возлюбленного дорогое кольцо с бриллиантом.

Лена Ленина рассказала о связи с миллиардером


Избранник готов был на любые траты ради бизнесвумен, что было в новинку для нее.

«Что самое парадоксальное, это то, что миллиардеры сами не пользуются львиной долей своих богатств, а их дворцами чаще наслаждаются персонал, члены семьи или любовницы. Я была любовницей… Сумочки Гермеса, Диора и Шанель, платья Эли Сааб, Веры Вонг и Ив-Сен-Лорана, туфельки Джимми Чу, Лубутена и Прада переполнили мою гардеробную.

Лена Ленина рассказала о связи с миллиардером


Не говоря уже об огромных бриллиантах, швейцарских часах, автомобилях и квартирах. И теперь, спустя годы, в своем новом доме, на целом этаже, выделенном под одежду и аксессуары, я иногда наталкиваюсь на ни разу не надетые новые туфли, купленные в ту пору», – делится Ленина в своей статье.

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Ключевые слова: Лена Ленина

Количество просмотров: 5 564
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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