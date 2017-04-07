Марина Анисина обвинила бывшего директора Джигурды во лжи

Несмотря на то, что сейчас она с Джигурдой не работает, Антонина отвечает на вопросы касательно его личной жизни.Марина Анисина возмутилась ложной информации, которую распространяет женщина.Анисина разместила в микроблоге обращение, в котором обвинила Саврасову во лжи.«Давая интервью, говоря, что люди слепнут, когда на кону стоят деньги - это она говорит о себе. С Саврасовой-Абрамовой я и мой бывший супруг не общались почти 9 лет, с того момента, когда я ее отстранила от нашей семьи, приложив много усилий, так как уже 9 лет назад Антонина закатывала истерики, учиняла скандалы и интриги за нашей спиной, всегда подливала масла в огонь и настраивала меня против Яны Павелковской (бывшей жены Никиты)...У нее всегда была манера прилепиться к известным людям и ходить за ними тенью, жить за их счет, очень даже удобно, еще и возвести себя в статус «директора». После нашего расставания с Тоней она продолжала себя называть директором Джигурды, которым уже не являлась, впрочем, как и на сегодняшний день, она себя так позиционирует, когда никто ей этого статуса не давал! Антонина и в это раз буквально вцепилась в Джигурду, даже когда он ей говорил, что не нуждается в ее помощи!» - поведала Марина.