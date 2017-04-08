Наргиз Закирова раскритиковала "Битву экстрасенсов"

Многие обсуждают высказывание актера, пытаясь понять правду ли он говорит.«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю», – говорил Пореченков.Некоторые пользователи интернета поддерживают актера и разделяют его мнение, а некоторые пытаются защитить любимое шоу.Поклонники вспомнили слова Наргиз Закировой, которые она произносила после участия в "Битве экстрасенсов" в 2014 году.«Окунувшись во всю эту дурацкую историю, я жутко пожалела о том, что ввязалась во все это. Потом я поняла, что это полная чушь, и меня развели как маленькую девочку… Это просто был дурацкий, абсолютно нечестный и лживый развод. Я не верю в эту передачу, я не верю, что бывает такое большое количество экстрасенсов, потому что такой дар не дается каждому пятому человеку. На телевидении же каждый сезон набираются новые экстрасенсы, и их так много…» – поведала Наргиз в программе «Штрихи к портрету Наргиз Закировой».