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Наргиз Закирова раскритиковала "Битву экстрасенсов"

Сегодня, 12:36
После высказывания бывшего ведущего шоу "Битва экстрасенсов" Михаила Пореченкова вокруг телепроекта возник скандал.

Наргиз Закирова раскритиковала "Битву экстрасенсов"
Многие обсуждают высказывание актера, пытаясь понять правду ли он говорит.

«Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье! Да, полностью. А что тут не разглашать? Правду говорю», – говорил Пореченков.

Некоторые пользователи интернета поддерживают актера и разделяют его мнение, а некоторые пытаются защитить любимое шоу.

Наргиз Закирова раскритиковала "Битву экстрасенсов"


Поклонники вспомнили слова Наргиз Закировой, которые она произносила после участия в "Битве экстрасенсов" в 2014 году.

«Окунувшись во всю эту дурацкую историю, я жутко пожалела о том, что ввязалась во все это. Потом я поняла, что это полная чушь, и меня развели как маленькую девочку… Это просто был дурацкий, абсолютно нечестный и лживый развод. Я не верю в эту передачу, я не верю, что бывает такое большое количество экстрасенсов, потому что такой дар не дается каждому пятому человеку. На телевидении же каждый сезон набираются новые экстрасенсы, и их так много…» – поведала Наргиз в программе «Штрихи к портрету Наргиз Закировой».

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Ключевые слова: Михаил Пореченков, Наргиз Закирова

Количество просмотров: 10 842
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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